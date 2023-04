Asteroid Ryugu i život iz svemira

Asteroid Ryugu nije daleko od Zemlje, a prema najnovijim istraživanjima japanske misije Hayabusa2, formirao se daleko od Sunca, na obodima solarnog sistema.

Prema najnovijim izveštajima u prikupljenim uzorcima je pronađen uracil – jedna od četiri nukleobaze RNK koja zamenjuje timin koji se nalazi u DNK, te nikotinska kiselina – vitamin B3. Još uvek s ene zna kako su nastali. Rezultati su objavljeni u naučnom radu pod naslovom „Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu“, što je velika stvar – uracil se nalazi u ribonukleinskoj kiselini svakog živog bića koje je živelo ili živi na našoj Zemlji. To bi mogla da bude potpora za tvrdnju da je život došao iz svemira.

Preko 19 hiljada poznatih asteroida nosi skoro nezamislive količine metala i drugih ruda, a očigledno i materija koje život znače. U pitanju su nebeska tela koja se nalaze nadomak naše planete i kruže oko Sunca. Elementi koji mogu da se nađu na njima uključuju zlato, platinu, paladijum i srebro – nedirnuta bogatstva koja se čuvaju u ovim svemirskim bankama. Od nedavno se zna da je tu i uracil.

Objavljeni radovi o uracilu potiču iz analiza uzoraka koji su je u decembru 2020. godine dopremila na Zemlju japanska sonda Hayabusa2. Iz tumačenja 5,2 grama materijala – koliko je stiglo na našu planetu, došlo se do velikih zaključaka, na primer da bi uracil mogao da potiče iz uree – (NH2)2CO. Nema sumnje da asteroid krije još mnoge tajne, pa nam ostaje da budemo strpljivi i čekamo vesti iz kosmosa.

Podelite s prijateljima

Tweet