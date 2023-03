Avion koji ne koristi obična goriva

Zbog efekta staklene bašte i želje da se smanji emisija CO2, od devedesetih godina prošlog veka se razmišlja o zameni fosilnih goriva. To naravno nije dovoljno, pa je potrebno da se nešto i učini. Letelica koja umesto baterija i fosilnog goriva koristi vodonik je dobar primer.

Upotreba vodonika je jedan od načina da se emisija štetnih gasova svede na nulu. Bilo da se sagorevanje vodonika kombinuje s električnim motorima, ili da se koriste oni koji direktno sagorevaju vodonik u gasovitom stanju. Kompanija Universal Hydrogen je nedavno objavila da je uspešno izvela test let aviona Dash-8 koji je u vazduhu ostao petnaest minuta, a upravo uz pomoć ovog goriva. Let je opisan kao istorijski, a kompanija se obavezala da bude prva čiji avioni neće emitovati štetne gasove. Očekuju da dobiju zeleno svetlo do 2025. godine.

Cilj je da se emisija CO2 do 2030. godine smanji za 60% u odnosu na 1990. godinu, a da se do kraja 2050. godine svede na 0% (takozvana “zero” emisija). Upotreba vodonika kao pogonskog obnovljivog goriva za pokretanje putničkih i komercijalnih vozila i letelica je jedan od načina da se smanji ispuštanje štetnih gasova. Ideja o primeni vodonika kao pogonskog goriva pojavila se pre više od 50 godina, ali zbog povoljnih cena fosilnih goriva nije se mnogo napredovalo. Vodonik je ipak primenjivan u kosmičkim programima Apolo, Skylab, Viking, te drugim. Dakle – moguće je.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet