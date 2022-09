Awesome Games Done Quick 2023 otkazuje svoj događaj uživo na Floridi

Awesome Games Done Quick, zimski pratilac Summer Games Done Quick, održaće se na mreži sledeće godine 2023. U tvitu, organizacija Games Done Quick objavila je da će umesto da organizuje događaj uživo na Floridi, umesto toga vratiti speedrunning dobrotvorni događaj uživo u onlajn formatu.

Još u julu, Games Done Quick je bio domaćin svog prvog događaja uživo od pandemije COVID-19. Uprkos uspehu hibridnog formata Summer Games Done Quick koji je predstavljao strimere i lično u Minesoti i na daljinu, organizacija koja vodi dobrotvornu akciju navela je kontinuiranu zabrinutost zbog pandemije COVID-19 i jedinstvenu političku situaciju na Floridi kao razlog zašto vraća se na samo onlajn.

Games Done Quick je tvitovao: „S obzirom na kontinuirano zanemarivanje opasnosti od COVID-19 od strane države i povećanu agresiju prema LGBTK+ pojedincima, uključujući zakon koji je kolokvijalno poznat kao ‘Ne govori gej’, ne verujemo u to je bezbedno mesto za našu zajednicu.”

Takođe je objašnjeno da je organizacija potpisala ugovor sa mestom na Floridi 2020. godine i da bi troškovi potencijalnog prekida ugovora o premeštanju događaja na drugo mesto bili preveliki.

Pored svojih glavnih dvogodišnjih događaja na kojima se pojavljuju različiti trkači i komentatori, Games Done Quick je takođe poznat po tome što ugošćuje brojne striming događaje dizajnirane da istaknu brze trkače iz marginalizovanih zajednica. Flame, Frost i Fleet Fatales su GDK-ovi humanitarni strimovi za sve žene, u junu je bio domaćin proslave 16. juna na kojoj su se isticali crni brzi trkači, a određeni broj redovnih programa GDK-a počinje izjavom „Prava transa su ljudska prava“. Pohvalno je to što je organizacija spremna da finansijski udari kako bi svoju raznoliku zajednicu trkača i navijača zaštitila.

AGDK 2023 će se održati od 8. do 15. januara sa sredstvima koja podržavaju Fondaciju za prevenciju raka. Prijave za volontere i prijave za igre biće otvorene 11. septembra.

Izvor: TheVerge

