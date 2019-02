Baterija za pejsmejkere koju pune otkucaji srca pacijenata

Milioni ljudi širom sveta zavise od pejsmejkera i drugih uređaja koji im omogućavaju da žive. Problem je u tome što ti uređaji rade na baterije koje je potrebno menjati na pet do deset godina, a to znači novu operaciju za pacijenta. Ovo je skup i rizičan poduhvat jer uvek postoji mogućnost od komplikacija i infekcija.

Tim naučnika sa Dartmouth koledža veruje da je pronašao način kako da se to izbegne. Oni su razvili implatabilni biomedicinski uređaj koji se puni energijom iz srčane aktivnosti. Ovaj uređaj pretvara kinetičku energiju srca u električnu energiju koja može da pokrene čitav niz implantabilnih uređaja. Najbolje od svega je što se on može primeniti kao dodatak na postojećim uređajima kao što su pesmejkeri, a toliko su osetljivi da čak i najmanji pokret koriste za generisanje električne energije. U pitanju je uređaj zasnovan na tankom sloju polmernog piezoelektričnog filma nazvanog PVDF, a modul u kome se on nalazi može da se iskoristi i za dodatne funkcionalnosti – recimo za postavljanje senzora za prikupljanje podataka o zdravlju pacijenata u realnom vremenu.

Uređaj je biokompatibilan, lagan, fleksibilan, tankog je profila i skalabilan, tako da se ne uklapa samo u trenutne modele pejsmejkera, već omogućava lako povezivanje i sa budućim modelima pejsmejkera i ostalih implatabilnih modula koje će napajati električnom energijom. Trenutno je završen prvi krug istraživanja na životinjama koji je dao odlične rezultate, a ako sve bude po planu, ova „baterija“ biće komercijalno dostupna za pet godina.

Izvor: Engadget

