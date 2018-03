Beogradska berza pokrenula projekat „Izađi na berzu”

Beogradska berza je započela realizaciju projekta „Izađi na berzu”, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultantskom kućom PwC, koji će približiti srpskoj privredi tržište kapitala. Direktor Beogradske berze Siniša Krneta je tim povodom rekao da će realizacija projekta trajati narednih godinu dana i istakao da će to otvoriti nove mogućnosti za privredu, ali i građane.

Namera projekta je takođe, kako dodaje, da pomogne razvoj tržišta kapitala u Srbiji kroz podizanje svesti o mogućnostima da kompanije iz Srbije potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, kao i pružanje neophodne stručne pomoći kompanijama za izlazak na berzu.

„Verujemo da je ovo prekretnica u ustanovljavanju novih kanala priliva investicija u Srbiju i snažan novi impuls bržem rastu BDP-a, smanjenju nezaposlenosti i markoekonomskim pokazateljima, a na koji robusniji privatni sektor može da utiče”, naveo je Krneta. On je izrazio uverenje da će projekat dati, pre svega, snažan impuls razvoju privatnog sektora, napominjući da je do sada zaduživanje bilo dominantan izvor finansiranja. Prema njegovim rečima, i građani će imati čitav niz novih alternativa u okviru kojih mogu da investiraju u svoju štednju. Podseća da su oni do sada uglavnom štedeli u bankama, investirali u manjem obimu u državne obveznice ili u poneke akcije koje su prisutne na berzi.

Izvor: Tanjug

