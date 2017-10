Bionička sočiva – budućnost ljudskog vida

Za samo nekoliko godina, moći ćemo da poboljšamo vid na nivo o kom smo samo sanjali. U početku će verovatno biti skupo, ali će vremenom postati dostupnije. Kompanija poznata kao Ocumetics Technology Corporation je osmislila ovu tehnologiju, koja se trenutno testira. Njihova bionička sočiva zamenjuju prirodna koja se nalazi u ljudskom oku, i donose sa sobom niz poboljšanja, među kojima je najvažnije poboljšanje vida i jasna slika bez obzira na daljinu. Nema više čkiljenja ili pokrivanja očiju kako bi se bolje video udaljeni znak.

Vremenom bionička sočiva će možda biti nadograđen tako da uključuju dodatne funkcije, kao što je projektovanje ekrana pametnog telefona ili deljenje perspektive sa drugom osobom koja takođe ima instalirana bionička sočiva. Najbolji deo je zapravo što se sočiva mogu implementirati koristeći iste alate i tehnike kao za operaciju katarakte, postupak poznat kao “najčešći i uspešnan postupak u medicini”. Doktor Garth Webb, optometrista koji je izumeo Ocumetics Bionic Lens, kaže da je postupak identičan operaciji katarakte i da će trajati samo osam minuta. Dodaje da ljudi koji imaju specijalna sočiva koja su hirurški ubačena nikada neće imati katarakte i da se sočiva osećaju prirodno i neće izazvati glavobolje ili naprezanje očiju. Sočiva bi eliminisala pored katarakte u očima, i glaukom, koji može biti uzrokovano kada kataraktna sočiva oslobađaju toksične agense u komoru oka.

Međutim, prema Big Think-u, neće rešiti svaki problem ili nedostatak povezan sa ljudskim očima, kao što je daltonizam ili oštećeni očni nervi. Takođe postoji i šansa da će biti nepravedno prema onima bez sočiva, s obzirom na to da je ovo bukvalno sajber poboljšanje. Međutim, oni koji su među prvima koji će primiti ovakva sočiva platiće skoro 3.200 dolara po sočivu, a to je pre troškova same operacije. Koliko god uzbudljivo i impresivno mogu da zvuče bionička sočiva trenutno, ima nekih koristi za čekanje budućih događaja.

Naravno, eliminacija katarakte, smanjeni slučajevi glaukoma i sveukupno poboljšanje vida su previše da bi se ignorisala. Gotovo 22 miliona ljudi starijih od 40 godina pogođeno je ovim problemom, a očekuje se još 30 miliona ljudi do 2020. godine. Bionička sočiva, kao i buduće kreacije poput ove, mogu u velikoj meri uticati na taj broj i radikalno promeniti način na koji vidimo naš svet.

