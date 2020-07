Bitkoin i skrivene poruke na kompromitovanim Twitter nalozima

Neki od najpopularnijih Twitter naloga napadnuti su, a napadači su ih iskoristili za promovisanje lažnih akcija za poklanjanje Bitkoina. Pažljivi Reddit korisnici su nakon u okviru transakcija otkrili skrivene poruke.

Napadači donekle uspeli u svojoj zamisli

Sve transakcije su u vezi sa jednim Bitkoin novčanikom koji se našao u centru prevare, a napad je uključivao Twitter naloge koji su u vezi sa poznatim imenima kao što su Biden, Elon Musk, George Wallace, Bill Gates, Kanye West, Kim Kardashian, Wiz Khalifa, Warren Buffett, Mike Bloomberg, Barack Obama i Jeff Bezos. Na kompromitovanim nalozima se pojavila poruka u kojoj se zainteresovanima obećavalo da će, ako na datu adresu pošalju svoje kriptovalute, duplirati svoja digitalna „bogatstva“, te da će im se uloženo vraćati u odnosu 2:1.

Napadači su donekle uspeli u svojoj zamisli, budući da je u njihovom novčaniku završilo 12,86 Bitkoina, što je trenutno oko 118 hiljada dolara. Jedna od „žrtava“ je, slučajno ili namerno, na zadatu adresu poslala 0,00121639 Bitkoina, što je nešto preko 11 dolara, a sa sumom i poruku koja je glasila:

„Just Read All

Transaction Outputs As Text

You Take Risk When Use Bitcoin

For Your Twitter Game

Bitcoin is Traceable

Why Not Monero“

Eksperti su nakon toga objasnili da se Monero u ovakvim situacijama često koristi, najpre zbog toga što ima bolje bezbednosne opcije od Bitkoina, te ga prevaranti rado biraju. Nevolja je u tome što vredi tek nešto više od 71 dolara, dok je Bitkoin i dalje na 9.200 dolara.

