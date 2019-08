BIZIT 2019: Lenovo želi da bude lider na tržištu data centara

Kineski proizvođač, Lenovo smatra da pred sobom ima otvorena vrata na tržištu servera. Stoga će svoje poslovanje u narednim godinama usmeriti u tom pravcu, kako bi postali jedan od tri najveća globalna isporučioca opreme za data centre.

Trenutna pozicija kompanije na tom tržištu je oko desetog mesta. Na realizaciji postavljenog cilja već se aktivno radi. Prvi korak je napravljen pre pet godina akvizicijom IBM-ovog X86 serverskog biznisa. Od tog trenutka Lenovo je stekao samopouzdanje i iskustvo, tako da smatraju da su spremni za mnogo ambicioznije poslovanje na tom polju. Krajnji cilj je da u jednom trenutku postanu najveći provajder hyperscale infrastrukture za data centre.

Glavni motivator za ovakvo razmišljanje je veličina hyperscale tržišta. Ono na godišnjem nivou stabilno raste za 40 do 50 odsto, pa se otvara ogroman prostor za povećanje tržišnog udela. Da bi uspeo u svojim namerama, Lenovo će u narednim godinama morati da utrostruči, ili čak učetvorostruči svoje prisustvo u poslovanju vezanom za data centre, pa je to utkano i u njihovu poslovnu strategiju za budući period. Da bi to postigao, Lenovo kao kineska kompanija, trudi se da ne bude povezana sa političkim „igrama“ u koje su upali Huawei i ZTE, kako ne bi došli u situaciju da njihovi proizvodi budu zabranjeni na nekim tržištima.

Sledeći korak ka ostvarenju ovog ambicioznog cilja, je širenje Lenovo edge computing infrastrukture u telko kompanijama. Ovo će u narednim godinama biti veliko tržište jer se očekuje prelazak na 5G tehnologiju, koja će zahtevati i novu opremu za rad.

