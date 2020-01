BIZIT 2019: U susret IoT eri

Živimo u eri kada je potrebno „opametiti” sve uređaje. IoT era će doneti nekoliko desetina milijardi uređaja konstantno povezanih na Internet, a opsluživaće ogroman broj servisa koji iz korena menjaju naše navike, pa i živote.

Miodrag Kovanović, rukovodilac poslovnog razvoja kompanije TRS, predstavio je Rainbow rešenje za poslovnu komunikaciju, na primeru integracije u medicinsku stolicu. Reč je o rešenju koje je zapravo Alcatel-Lucent Enterprise platforma, koje spaja mnoštvo digitalnih kanala i objedinjuje u jedinstven servis koji komunicira prema korisniku, a istovremeno je i platforma za kolaboraciju. Omogućava instant pisanu i glasovnu komunikaciju, video-komunikaciju, deljenje sadržaja ekrana, kao i video i audio konferensing. Na sve to, njegov API je otvorenog koda, pa je moguć visok stepen prilagođavanja konkretnim potrebama kompanije.

„Rešenja kao što je Rainbow olakšavaju savremeno poslovanje, ali i život korisnika. Moćne platforme danas moraju biti veoma fleksibilne i prilagođavati se različitim potrebama, pokrivajući čitav spektar potencijalnih primena”, naglasio je Miodrag Kovanović.

Gamze Konyar, Region Cyber Practice Leader iz kompanije Marsh i Nenad Pantelić, EHB lider Marsh Serbia, održali su prezentaciju posvećenu sajber i drugim rizicima u savremenim komunikacijama. S više od 2000 klijenata u celom svetu, preko 600 profesionalaca koji se staraju o prevenciji rizika u CMT (Communication, Media, Technology) kompanijama širom sveta, Marsh nudi svež i inovativan pristup odbrani od svih vrsta pretnji, uključujući i sajberizazove. Predstavljeni su paketi osiguranja od svih vrsta šteta, uključujući pretnje, iznude, profesionalnu neodgovornost, odgovornost rukovodilaca, te sajberpretnje.

„Paketima osiguranja u potpunosti pokrivamo čitav spektar pretnji s kojima se moderno poslovanje može suočiti. Uvek je pametno investirati u osiguranje, a naše inovativne usluge omogućavaju da prilagodite paket potrebama sopstvene kompanije”, rekli su Gamze Konyar i Nenad Pantelić.

Cloud rešenja za kontrolu edge okruženja predstavio je Aleksandar Gagović, predstavnik prodaje za IT partnere za regon Srbije i Crne Gore u kompaniji Schneider Electric. Očekuje se da će do 2025. godine biti čak 75 milijardi povezanih uređaja, što zahteva drugačiji pristup od centralne obrade podataka u data centrima. Rešenje je izmeštanje velikog dela proračuna u „obodne” data centre, što je naredni veliki zadatak za sve kompanije koje se bave IT infrastrukturom.

„Smart-UPS je inovativno rešenje za automatski monitoring, koje je u stanju da obaveštava, apdejtuje firmver i pruža napredne usluge podrške. APC Smart Connect nudi veliki broj mogućnosti i opcija. Sve ovo je povezano s našim ExoStruxure IT softverom koji omogućava menadžment data centara na daljinu”, istakao je Gagović.

