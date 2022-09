BIZIT 2022: Ko je stavio IZI u BIZIT?

Ko god da je smišljao ime za BIZIT bio je baš pametan (ok, znamo da su to Vesna i Dejan, i da, jesu baš pametni) zato što ta elegantna a opet zgužvana sintagma opisuje tako mnogo.

To je balansirano predstavljanje dve sile; sa jedne strane kombinacija svega moćnog i magičnog što nosi IT, kao jedna od pokretačkih sila modernog doba, a sa druge strane, pozornica realnih ljudskih potreba, ambicija i sposobnosti da taj IT uobliče u nešto „korisno“ i upotrebljivo.

Priznaću, ta moćna dvotema je nešto čime se bavim otkad znam za IT. I nije bilo lako, ponekad se činilo da su to dva sasvim odvojena sveta. Zamislite jednog strastvenog poznavaoca i hardvera i softvera i svega između, recimo nekog kao što je Dejan Ristanović, i zamislite ga kako mora da sluša detaljne priče o poslovnim projekcijama i poslovnim planovima i poslovnim timovima i o svemu poslovnom. Bilo bi mu jako dosadno, zar ne? Bilo bi mu teško da se zadubi u te teme potpuno i strastveno. Isto važi na suprotnoj strani. Koliko poslovnih konsultanata znate koji baš dubinski razumeju IT teme? Nekoliko? I to je puno.

Priznajte, svet se deli na pasionirane IT zaljubljenike (ne, nije ljubitelje, baš zaljubljenike) i na one koji ga vide, prepoznaju, kao bitan deo stvarnosti ali ne gube mnogo sna oko razmišljanja da li je Murov broj i dalje relevantan.

I tim dvema grupama dobro dođe prevodilac ili neka diplomatska služba ili bilo šta što će smanjiti udaljenosti između ta dva sveta, neka vrsta posrednika koji zna dovoljno o obe strane, a opet nije fundamentalno zakucan u jednu od njih.

U stvari, ako ćemo da budemo iskreni, svima nam treba neki prevodilac, neko ko će precizno, jasno i upotrebljivo oslikati i te neverovatne moći savremenog IT sveta ali i isto tako neverovatno očigledne potrebe koje on donosi u naš svakodnevni život. Biznis, ali biznis kao stvaranje proizvoda i usluga u najšarenijim oblicima. I ne samo biznis. Zdravstvo, obrazovanje, nauka, umetnost…pornografija, ratovanje… možda da prestanemo da nabrajamo dalje…

Da, svima nam je potreban prevodilac. Naša misija u Tomato Tomatu je da budemo jedna takva vrsta hibridnog i multidisciplinarnog (da, da, svestan sam da je ovo pretenciozno, ali nama to dobro stoji) prevodioca, takoreći IT-people whisperera tipa koji će konstantno otvarati teme koje ova dva sveta približavaju. Nagledali smo se toga iz velike blizine, ponekad je potrebna samo ta mala doza dobre volje, mala doza predanosti da se razumeju motivi i želje i potrebe koji možda nisu ono što samo vas lično pokreće, da se vidi široko polje koje zajedno čine ova dva sveta.

Možda je to jedan od razloga zašto se na BIZIT-u osećamo tako dobro, kao svoji na svome, okruženi tim prepletenim svetom biznisa i IT-a, okruženi ljudima koji uspevaju da budu uspešni upravo zato što su savladali te razlike i primakli u istu tačku najmoćnije teme oba polja.

Zato, ako vas neko pita ko je stavio IZI u BIZIT, znajte da je pitanje retoričko, jer vi ste to uradili, dragi naši Bizitaši, vi ste to uradili rudareći strastveno godinama na tim spojenim žilama dragocenog metala gde se ova dva sveta susreću. Dobro, i Vesna i Dejan i ostali PC-ovci, i oni su pomogli. Vi ste svi zajedno stavili IZI u BIZIT i to treba slaviti. Zato je nastala ova duga čestitka koju upravo čitate, i ako mislite da je ovo u stvari još jedan dugi hvalospev Dejanu Ristanoviću i Vesni Čarknajev, u pravu ste. Jeste.

Autor: Branko Đaković, kreativni direktor, Tomato Tomato Communications

Biografija predavača

Na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 9. i 10. novembra, u hotelu Crowne Plaza, imaćete prilike da čujete predavanje Branka Đakovića, koji je nakon duže i zamorne karijere u medijima, prebegao je u poslovne konsultantske vode i učestvovao u formiranju TTC-a oslanjajući se u velikoj meri na talente svojih partnera i zaposlenih, kao i nepresušnu potrebu klijenata za kvalitetnom podrškom. TTC među svojim klijentima ima najveće svetske IT kompanije i za potrebe njihovih timova, kao i za podršku njihovim partnerima širom sveta, organizuje razvojne seanse, koje se kreću od dvočasovnih readionica do dvogodišnje prodajne akademije.

