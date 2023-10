BIZIT 2023: Jubilarni BIZIT u znaku veštačke inteligencije

Ako se čini da je budućnost krajolik koji se brzo menja, to je zato što se sadašnje inovacije u oblasti veštačke inteligencije ubrzavaju neverovatnim tempom. BIZIT će vam pomoći da održite korak… pa i budete korak ispre drugih.

Veštačka inteligencija oblikuje budućnost čovečanstva u skoro svakoj industriji. Ona je već glavni pokretač novih tehnologija kao što su big data, robotika i IoT. Da ne spominjemo generativnu veštačku inteligenciju, alate kao što su ChatGPT i AI generatore umetnosti koji privlače glavnu pažnju i nastaviće da deluje kao tehnološki inovator u doglednoj budućnosti.

Otprilike 44 odsto kompanija želi da ozbiljno investira u veštačku inteligenciju i da je integriše u svoje poslovanje. A od 9130 patenata koji su stigli od IBM-ovih pronalazača 2021. godine, 2300 je bilo u vezi s veštačkom inteligencijom. Čini se da će AI (nastaviti) da menja svet. Ali kako?

Uz tehnološke gigante, kao što su Google, Apple, Microsoft i Amazon, koji troše milijarde na kreiranje proizvoda i usluga veštačke inteligencije, univerziteti čine AI sve istaknutijim delom svojih nastavnih planova i programa, a Ministarstvo odbrane SAD povećava ulaganja u AI. Velike stvari će se sigurno dogoditi. Neki sektori su na početku svog AI putovanja, drugi su putnici-veterani. Bez obzira na to, teško je zanemariti uticaj koji AI ima na naše današnje živote.

Tehnološke kompanije u našoj zemlji i okruženju prihvatile su izazov i uveliko krenule sa implementacijom veštačke inteligencije u svoja rešenja. Kroz prezentacije na BIZIT konferenciji predstaviće nam realno stanje i domete AI u uslovima našeg poslovanja

AI ekspanzija

Godinu za nama obeležio je AI. Nezapamćena tehnološka prašina se podigla 30. novembra prethodne godine, kada je kompanija OpenAI lansirala prvi AI veliki jezički model, ChatGPT. Od tada, širom planete na dnevnom nivou imamo lansiranje novih AI modela, od pretraživača, preko alata za kreiranje slika, videa i muzike do industrijskih rešenja ugrađenih u sve što se autonomno kreće i pokreće. AI je svuda!

Istovremeno se lansiraju i različite priče o (sve)moći nove tehnologije. Od toga da to i nije nešto posebno niti novo, do toga da će veštačka ugroziti prirodnu inteligenciju i da slobodno možemo da zaboravimo na svet kakav poznajemo. Kao i obično, istina je negde na sredini. AI je došao i ostaće. Treba se prilagoditi, prihvatiti i navići na nove stvari.

Kriza u IT-ju, mit ili istina

Jedna od tema na predstojećem BIZIT-u biće stanje i perspektive IT industrije. Već punih godinu dana sa svih meridijana stižu vesti o otpuštanju zaposlenih u IT industriji. Kao razlozi pominju se smirivanje tržišta posle pandemijskog nerealnog rasta i opšta ekonomska kriza. Na osnovu nekoliko primera iz naše zemlje i okruženja u vezi s krizom, mereno otpuštanjem zaposlenih, prilično jasno se vidi da je reč o otpuštanju prekobrojnih koji su bili angažovani zbog poslova koji će tek doći, ne onih za operativnu funkcionalnost tekućih projekata. Industrija i dalje raste, ali više nema intenzivnog rasta kao u vreme COVID-a, rasta koji očito nije bio održiv na duge staze. Dakle, ako je umereni rast kriza, onda IT industrija jeste u krizi! Mi mislimo da nije.

Rast poslova u IT-ju, posebno podstaknutih AI razvojem, i dalje je eksponencijalan, dok obrazovni sistem i ljudski resursi dozvoljavaju tek linearni rast kadrova. Zbog toga će plate i dalje ostati visoke, zbog toga će softverski inženjeri i dalje biti najtraženije zanimanje i zbog toga će IT industrija najmanje osetiti ekonomsku krizu koja je evidentna i vrlo duboka.

Srbija i eZdravlje

Posebno mesto u programu BIZIT-a prvog dana u popodnevnim satima zauzeće tema eZdravlja. Organizovaće se javna debata pod nazivom „Srbija kula zdravlja“, u kojoj će učestvovati predstavnici Vlade Republike Srbije, kao i članovi Vlade koji indirektno ili sasvim direktno učestvuju u kreiranju zdravstvene politike.

Uvodna prezentacija će analizirati stanje eZdravstva u izabranim zemljama i kod nas. U nastavku će se obratiti direktori velikih zdravstvenih ustanova, u državnom i privatnom sistemu zdravstva, između ostalih, iz kompanije Heliant i bolnice MediGroup, a očekujemo i direktora RFZO-a. Debata će se nastaviti panel-diskusijom tehnoloških kompanija koje imaju rešenja za digitalizaciju zdravlja.

Velika žurka, BIZIT priznanja i vredne nagrade

Posebnu pažnju ćemo posvetiti networking-u znajući da je to izuzetno važno. Ukoliko želite kontakt s nekim od partnera BIZIT-a, možete nam se javiti da vam organizujemo sastanak tokom konferencije.

Posebno zabavno biće druženje sa Urošem Petrovićem koji, kao i prošle godine, samo za učesnike BIZIT-a priprema „vežbe za mozak“ koje će nam probuditi sve vijuge i doneti vredne nagrade. BIZIT će se završiti velikom žurkom, na kojoj ćemo dodeliti BIZIT priznanja najzaslužnijim kompanijama i pojedincima.

