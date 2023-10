BIZIT 2023: Velika žurka i vredne nagrade

Na jubilarnom desetom BIZIT-u osim stručnih prezentacija i panel diskusija puno pažnje smo posvetili tome da se svi prisutni osećaju kao kod kuće.

Atmosfera sa prošlogodišnjeg BIZIT nagradnog kviza

Za početak, akustični duo Imperial Strings, divnom muzikom će oplemeniti svečano otvaranje i zatvaranje konferencije. Muzički ansambl Imperial strings iz Beograda predstavlja ženski akustični duo koji izvodi popularnu, filmsku, tango, džez i evergrin muziku. Ansambl čine profesionalne licencirane umetnice, violinistkinja Jovana Dragić i violončelistkinja Aleksandra Đorđević. Ideja o nastanku ovakvog ansambla proističe iz želje umetnica da zvuk klasičnog muzičkog sastava prilagode uhu savremenog slušaoca i odgovore na zahteve postavljene pred nove generacije muzičkih izvođača. Tokom više godina svog postojanja, ansambl ostvaruje značajan broj nastupa na koncertima, festivalima, korporativnim, kulturnim i privatnim događajima širom Srbije. Tokom letnjih meseci 2021. godine Imperial strings realizuje turneju na crnogorskom primorju nastupajući u okviru kotorskog muzičkog festivala.

Otvaranje ovogodišnje manifestacije biće upotpunjeno dodelom novoustanovljenih priznanja BIZIT desetka najzaslužnijim kompanijama i pojedincima.

Muzički ansambl Imperial strings, violinistkinja Jovana Dragić i violončelistkinja Aleksandra Đorđević

S obzirom da ove godine slavimo jubilej, nakon završetka oficijelnog programa drugog dana za sve učesnike, Marko Louis sa svojim bendom će održati muzičku sesiju. Marko Stojanović Luis, poznat i kao Marko Luis (stilizovano: „Marko Louis“), srpski je kantautor i muzičar. Jedno je od šestoro dece pevača Ljubiše Stojanovića Luisa. Od malena se bavi muzikom, već sa pet godina je svirao udaraljke i bubnjeve. Išao je u muzičku školu pri Minhenskom konzervatorijumu. Sa sestrom Majom Novaković bio je u bendu Marakuja, izdali su dva albuma. U 13. godini odlučuje da se bavi sportom i nakon toga osam godina gradi svoju košarkašku karijeru. Igrao je za KK s.Oliver Vircburg. Godine 2007. se iz Nemačke preselio u Beograd, kako bi studirao dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti. Pevanjem i sviranjem po kafićima počinje da se bavi kako bi finasirao studije. Singl Ćutaću iz 2021. godine privukao je veliku pažnju javnosti. Godine 2022. održao je turneju pod nazivom Freedom 2022. Za svoju muziku kaže da je miks soul muzike i hip hop ritmova, kao i uticaja iz afro kulture, a takođe i ukrasa sa Balkana, Bugarske, Indije i Irana. Sve to on naziva žanrom Balkan soul.

Marko Louis, Foto: FB stranica Marko Louis

Posebno zanimljiv segment će biti nagradni kviz koji će održati Uroš Petrović. Kao i prethodne godine Uroš će ohrabriti sve prisutne da interaktivno razmrdavaju moždane vijuge – od verbalnog promišljanja do buđenja umnih moći u više dimenzija. Prisutni će spoznati širinu svog promišljanja, koje mnogi nisu ni bili svesni. Ukoliko vas interesuje detaljnije Urošev metod pogledajte emisiju na PC Press YouTube kanalu na ovom linku u kojoj smo pričali između ostalog i na ovu temu. Za sve one koji uspešno reše Uroševe zagonetke i mozgolomije očekuje ih veliki broj nagrada velike pojedinačne vrednosti.

Kao i prošle godine, planirano je više dnevnih izvlačenja za oba dana, gde ćemo darivati veliki broj vrednih poklona koje će obezbediti AOC i Philips (2 monitora), Motorola (1 pametna telefona), realme (2 pametna telefona), Tecno (2 pametna telefona), Homepage Academy vaučeri (x5) za neki od kurseva i Forma Ideale vaučer u vrednosti od 30.000 rsd za kupovinu to jest opremanje radnog prostora, a tu su i Tapni digitalne vizit kartice. Za opuštanje i relaksaciju između predavanja i panel diskusija svi učesnici će imati prilike da probaju BizPliz 15-minutne terapeutske masaže. I to nije sve, svi oni koji samo pokušaju da reše Uroševe zagonetke ili se tokom zvaničnog programa uključe u diskusiju pitanjem ili komentarom, biće nagrađeni specijalnim nagradama. Ali ni to nije sve, baš svi učesnici BIZIT-a će dobiti poklon torbu za laptop punu darova partnera BIZIT-a.

Takođe, svi učesnici koji žele, će tokom oba dana konferencije imati priliku za networking i međusobno upoznavanje kao i komunikaciju sa svim predavačima u programu BIZIT-a.

Sve ovo je razlog više da se odmah prijavite za učešće na ovom linku i rezervišete svoje mesto na najznačajnijem biznis i IT događaju ove jeseni!

