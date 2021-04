BIZIT seminar: Šta kada osnivača nema ko da nasledi?

Šta se događa ukoliko osnivač nema naslednike ili ukoliko naslednici nisu zainteresovani da preuzmu porodičnu kompaniju? Odgovor na to pitanje najviše zavisi od toga da li je kompanija transferabilna (podobna za prodaju to jest da li ima zainteresovanih kupaca) ili ne.

Ključno pitanje za eventualnu prodaju kompanije je da li ta kompanije ima budućnost jer se prilikom prodaje kompanije ne prodaje njena eventualno svetla prošlost već pretpostavljena blistava budućnost. Do prodaje kompanije, kao jednog vida biznis transfera, može doći čak i ukoliko postoje naslednici koji bi mogli da preuzmu porodičnu kompaniju. Kada je jedna lokalna porodična kompanija prodata, na pitanje upućeno osnivačima zašto su prodali kompaniju kada njihovo dete ima stručne kvalifikacije da nastavi porodični biznis (završio/la je adekvatan fakultet i radi u branši) roditelji (prodavci kompanije) su odgovorili da su stručni kapacitet i potencijali deteta (tada već odrasle osobe) prevazilazili domete porodičnog biznisa a s druge strane je bila upitna zainteresovanost naslednika da preuzme vođenje porodične kompanije, kao i da li su naslednikove menadžerske sposobnosti bile dovoljne da vodi porodični biznis. Kao rezultat takvog zaključka, dogovor roditelja i deteta (to jest osnivača i naslednika) je bio da je najoportunije da kompanija bude prodata (kad je već bila transferabilna to jest imala je vrednost i zainteresovanog kupca).

Autor teksta: Milovan Zvijer, advokat

Biografija predavača

Milovan Zvijer ima preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal.

