Bolje nego novo

U procesu digitalizacije često koristimo već proverene recepte onih koji su ispred nas. Kad je već tako, zašto ne bismo razmotrili i opremu koju su napredniji prerasli, a trenutno odgovara našim potrebama.

Da li ste shvatili da je digitalizacija čitavog vašeg poslovanja ne samo mogućnost nego i obaveza ako ćete da hvatate korak s konkurentima? Imate ambiciozne IT planove, a ograničen budžet? Vaši klijenti zahtevaju nivo ili obim usluge koji ne možete da pružite sa sadašnjom investicijom u opremu? Nećete se iznenaditi ako vam kažemo da spadate u veliku većinu korisnika u svetu, tu veliku, moćnu grupu koja ima potrebe daleko iznad svojih trenutnih mogućnosti, koja ima ambicije i viziju o razvoju infrastrukture i poslovanja i treba im samo prava podrška da krenu napred.

Rešenje za ovaj problem nije komplikovano: kompanija BE Network već godinama gradi svoju poziciju na svetskom tržištu zadovoljavajući upravo ovakve potrebe. Aktivni pristup tržišnim rezervama najsavremenije mrežne i telekomunikacione opreme na svetu i pažljiva investicija u optimizaciju, osvežavanje i dopunjavanje takve opreme omogućuju im da tržištu ponude vrhunska IT rešenja po ceni koja je drastično ispod očekivane.

Kvalitet ne zastareva

Veliki uspeh koji je je kompanija napravila ovim pristupom i investicijom u refabrikovane (refurbished) uređaje omogućila im je da se uspešno šire po evropskim tržištima. Sada su stigli i u naš region. Izabrali su uspešnu regionalnu firmu Linkom‑PC, koja ima sličan pristup i posvećenost, da je integrišu u svoj sistem i da im posluži kao regionalno krilo njihove velike korporacije. Prvi veliki poslovni uspesi upravo su u toku a na BIZIT‑u 2017. njihovo prisustvo i prezentacija privukli su pažnju nekih od najvećih regionalnih igrača.

Refabrikovana oprema ušla je na velika vrata na domaću IT scenu i čini se da će na njoj imati važno i upečatljivo mesto.

Ključna nedoumica koja usporava ovu nezaustavljivu transformaciju jeste i dalje u samoj percepciji korisnika – ono što kupuju porede s najnovijim, fabrički svežim i ultraskupim uređajima i moguće je da se plaše nekog neimenovanog rizika ili da eksperimentišu, čak i kada je odnos cena neverovatan, a možda i upravo zbog toga.

Znate onu izreku da je nešto suviše dobro da bi bilo istinito? E, pa ponekad je tako, a ponekad je suviše dobro da bi bilo propušteno. Cene ovakvih rešenja tako su fascinantno povoljne da je lako shvatiti zašto čak i najveće međunarodne korporacije, kao i javna preduzeća, firme koje mnogo polažu u kvalitet svoje infrastrukture, vide refabrikovana rešenja kao validan izbor.

Jedna od ključnih kategorija koje određuju vrednost ovakvih rešenja jeste pouzdanost. Kompanija Linkom‑PC ulaže poseban trud da investicija koja je neophodna da refabrikovani uređaji budu upravo savršeni, sa najnovijim drajverima, sa podrškom koja je u svemu ravna svim konkurentnim modelima podrške, pa i bolja u nekim slučajevima, ta ukupna investicija uz opsežan i posvećen proces testiranja čini da je pouzdanost ovakvih rešenja na najvišem mogućem nivou.

Brojke su ponekad veoma upečatljive: na britanskom tržištu u poslednjih deset godina procenat učešća refabrikovane opreme u infrastrukturama velikih sistema i organizacija u proseku se udvostručio. Sličan trend primetan je i u većini drugih razvijenih tržišta. U sektoru malih i srednjih preduzeća taj rast je još i veći, ali to nije iznenađujuće – mala i srednja preduzeća, po svojoj prirodi, savršeni su recipijenti za ovakvu vrstu rešenja.

Tajne ne postoje

Refabrikovana oprema odavno je prestala da bude najbolje čuvana tajna IT scene i postala je moćan resurs koji koriste svi, od najvećih javnih preduzeća i međunarodnih poslovnih sistema do malih ali ambicioznih startapa čiji budžeti ne prate njihove ambicije. Naravno, i na tržištu refabrikovane opreme postoje ogromne razlike. U Linkom‑PC‑ju veruju da upravo posvećenost, ogromna investicija u kvalitet i milimetarski precizno praćenje potreba i očekivanja klijenata odlikuju uspešan pristup refabrikovanju i to je njihov zaštitni znak.

Gospodin Miodrag Ilić, suvlasnik kompanije Linkom‑PC, ima osećaj da se tržište već odredilo prema ovoj kategoriji rešenja: „Nekada je možda izuzetna cena bila taj ključni okidač koji je i velike i male kompanije primoravao da razmotre refabrikovanu opremu i ta izuzetna cena jednostavno ne može da se ignoriše! Ali danas susrećemo veoma mnogo kompanija koje su potpuno svesne vrhunskog kvaliteta opreme, podrške i usluge koji čine srž ponude koju generišu ozbiljni ponuđači refabrikovane opreme, poput naših partnera i nas, i to im savršeno odgovara. Znate, ponekad ta vickasta fraza – bolje nego novo – nije samo fraza već precizan opis. Mi smo ponosni što možemo da budemo deo takve priče.“

Iako je izuzetno kompetitivna i povoljna cena možda osnovni element, ako želite dobro da prođete u ovakvoj kombinaciji, ključ je upravo u tome ko nudi kvalitetno i moćno rešenje, više nego u samoj ceni. Ako opremu kupujete od nekog ko može da ponudi zvaničnu podršku, garancije i softverske apgrejde, ko je sposoban da nabavi količine koje su vama potrebne, po ceni koja vam odgovara, u rokovima koji vama rešavaju probleme, ko razume šta je sve potrebno dodati od usluga u paket da ta oprema zaista bude upotrebljena, onda je vaš izbor lak. Linkom‑PC ima nameru da bude upravo takav ponuđač. I onda, ko kaže da ne postoji bolje od novog?

www.linkompc.com

Nebojša Vujaklija

(Objaljeno u PC#249)

Podelite s prijateljima

Tweet