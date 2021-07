Borba sa 5G mitovima

Najveći mit o 5G tehnologiji nije ona prazna priča o tome koliko je 5G škodljiv po zdravlje. Zapravo, s ubrzanim razvojem tehnologije i širenjem njene upotrebe u brojnim zemljama severnoameričkog, azijskog i evropskog kontinenta, „mit” je na drugoj strani. Reč je o percepciji da će 5G samo doneti još brži mobilni Internet.

Napredak u brzini jeste važan deo pete generacije telekomunikacionih mreža, ali ni u kom slučaju nije jedina, sasvim sigurno ni najbitnija stvar. Gigabit u sekundi na vašem mobilnom telefonu zvuči impresivno, ali svakako nije nešto što će korisnik sam po sebi moći da iskoristi. Upravo je zbog toga važno shvatiti koliko 5G znači za razvoj društva, privrede, telekomunikacionog biznisa i prožimanje raznih vidova biznisa i industrije koji do sada nisu imali toliko zajedničkih tačaka i elemenata.

Mnogo više od brzine

Nakon treće generacije, koja je danas dobro poznata svim korisnicima, budući da je za najveći deo stanovništva bila polazna tačka i njihovo prvo iskustvo s mobilnim telefonima, 4G tehnologija je donela nova iskustva i pomake u brzinama. U praksi, to je značilo da je nakon „prihvatljivo brzog” Interneta koji je 3G doneo, 4G je označio početak ere mobilnog videa. Pomak je bio više evolutivan nego revolucionaran, upravo jer je bio koncentrisan na povećavanje brzine. 5G tehnologija ima mnogo veće ambicije.

Generalni direktor kompanije Vladimir Lučić je u autorskom tekstu za Forbes naglasio opasnost od tehnoloških mitova

Telekom Srbija je jedna od kompanija koja je u stanju da u punoj meri razume potencijal prožimanja tehnologija i raznih biznisa u mnoštvo jedinstvenih prilika, budući da je reč o provajderu brojnih usluga: fiksne i mobilne telefonije, televizije, Interneta (uključujući optički) i brojnih drugih servisa naslonjenih na ovakvu infrastrukturu. Svoje usluge isporučuje na nekoliko tržišta s više od 11 miliona korisnika.

Generalni direktor kompanije Vladimir Lučić je u autorskom tekstu za Forbes upravo naglasio važnost koju korisnici pridaju tehnološkim mitovima, te proglasio jednom od najvažnijih dužnosti svih telekomunikacionih operatora borbu da se tehnološki pomaci kao što je 5G razumeju na pravilan način.

„Nakon 25 godina u telekomunikacionoj industriji, došao sam do zaključka da je jedan od najvećih mitova čitavog društva taj da će 5G samo učiniti da transferi na našim mobilnim telefonima budu brži. Iako to nije netačno, postoji daleko šira slika, kako za društvo, tako i za telekomunikacione operatore. 5G u kombinaciji sa optikom nije samo evolucija već revolucija. Promeniće način kako ljudi žive i rade. Ukoliko budemo pametni, uspećemo da transformišemo naš poslovni model, tako da ćemo postati daleko više od provajdera Internet konekcije”.

Pokretač celog ekosistema

Lučić je istakao da će 5G biti pokretač transformacije i usvajanja novih tehnologija, kojima će biti okrenuti ne samo korisnici već i vlade, nacionalne odbrane, biznisi. Istakao je sledeće:

„Latencija (kašnjenje signala) će postati stvar prošlosti. Komunikacija preko cloud platformi drastično će se uvećati. To će kreirati dodatnu vrednost, omogućavajući poslovnom svetu da postane deo Internet of Things (IoT) sveta. Ključne tehnologije, poput samovozećih vozila i zdravstvenih sistema, biće izgrađene na bazi 5G mreža i one će biti njihov esencijalni deo. One će biti neophodne za kontrolu autonomnih mašina i pametnih gradova. U uspostavljanju 5G tehnologija, kao baze na kojoj će se razvijati čitavo društvo, telekomunikacione kompanije imaće ključnu ulogu.”

Odgovarajući na dilemu kako telekomunikacione kompanije mogu da se pripreme za svoju ulogu u 5G (r)evoluciji, Lučić kaže da postoji samo jedan odgovor – strategija. Da bi pokrenuo superiornu tehnologiju kao što je 5G, neophodno je razviti i implementirati pametnu agendu čiji će neizostavan deo biti i komercijalni aspekat novog ekosistema.

„Na primer, u Telekomu Srbija izradili smo plan po fazama kojim smo identifikovali ključne tačke i područja koja će dobiti najviše koristi od brzine, pouzdanosti i efikasnosti koje donosi 5G mreža. Naša transformacija je počela kada smo počeli da koristimo novo cloud rešenje koje nam je omogućilo virtuelnu konsolidaciju korisničkih podataka. To je eliminisalo kompleksnost upravljanja različitim delovima mreže. Takođe nam je omogućilo da budemo agilni, ali i da adekvatno skaliramo, što je važan korak u transformaciji ka 5G sistemima.

Pošto 5G signali koriste nove radio-frekvencije, telekomunikacioni tornjevi će zahtevati unapređivanje. Još optike će morati da bude implementirano širom zemlje, što je još jedan element 5G slagalice, koji omogućava adekvatnu 5G implementaciju. Takođe je važno razumeti da će druge dolazeće tehnologije upotpuniti 5G i da će biti izuzetno važne u transformaciji telekomunikacione kompanije i svega što ona predstavlja. Smatram da kombinovanje 5G tehnologija s pametnom upotrebom novih tehnologija omogućava telekomunikacionim operatorima da igraju još važniju ulogu u industriji i da je vode napred.”

Novi poslovni model za operatore

Prepoznajući nove trendove i tendencije, Lučić ističe važnost upotrebe brojnih novih tehnoloških sektora koji, premda nisu direktno deo 5G priče, mogu od njegovog razvoja dobiti mnogo, a samim tim i njihovi korisnici.

„Moguće je koristiti AI, analitiku i mašinsko učenje uporedo sa 5G-om da se ponude nove usluge na milionima pristupnih tačaka. To znači da će telekomunikacioni operatori biti u stanju da postanu mnogo više od prostih provajdera kablova i konekcija, te da će imati veliku odgovornost u domenu kontrole mreže, personalizacije i obezbeđivanja visokog kvaliteta usluge. Moraćemo se snabdeti alatima koji omogućavaju intiman uvid u sopstvenu mrežu, i na taj način nuditi nove, bolje i kvalitetnije usluge, te obezbediti monetizaciju i povrat novca uloženog u investicije.

To znači da će se poslovni model promeniti, i da će veliki broj zaposlenih morati da se prekvalifikuje. Biće potrebno više softverskih inženjera, jer će mrežni operateri, osoblje data centara i IT odeljenja usko sarađivati na aplikacijama, mreži i uslugama. Prodajno osoblje moraće da se prilagodi jer neće više prodavati samo Internet konekciju, već će morati da razume različite aspekte funkcionisanja biznisa i koristi koje krajnji korisnici mogu da dobiju”, zaključio je Lučić.

