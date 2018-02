Britanija testira “stop and scan” program za identifikovanje prestupnika

Britanska policija testira takozvani “stop and scan” program, koji omogućava da se otisci prstiju nepoznatih individualaca uporede sa onima koji postoje u nacionalnoj, te iseljeničkim bazama podataka.

Tako će policijski službenici moći da, kada zaustave one koji se sumnjivo ponašaju, skeniraju njihove otiske prstiju, te ih na taj način odmah identifikuju. Skeneri će upoređivati otiske sa 12 miliona biometrijskih podataka koji se nalaze u dve baze – IDENT1, koja sadrži otiske prstiju onih koji su ranije privođeni, te IABS, koji sadrži podatke o stranim državljanima, a koji su prikupljeni kada su ovi ušli u Britaniju. Stručnjaci tvrde da će nova opcija ubrzavati proces koji bi se inače obavljao u policijskoj stanici, ali borci za ljudska prava ukazuju na to da bi u okviru nove tehnologije lako moglo da dođe do narušavanja privatnosti, te prava građana, budući da se identifikacija obavlja na licu mesta, bez prisustva regulatornih tela koja bi nadgledala proces.

Ostali problemi uključuju i pitanje koje se bavi načinima na koje će bezbednosne agencije razmenjivati biometrijske podatke građana, budući da ne postoje pravila koja policijske službenike sprečavaju da traže ovakve podatke i bez ikakvog očiglednog razloga, a koji bi kasnije mogli da se proslede i drugim agencijama, bez saglasnosti i znanja onoga od koga su uzeti.

Nova „stop and scan“ opcija se trenutno testira u zapadnom Jorkširu, te je policijskim službenicima podeljeno 250 mobilnih skenera, a ako sve protekne kako je planirano, očekuje se da se ovaj program pojavi u svim delovima zemlje.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet