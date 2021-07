Call of Duty gejmeri: Prisiljeni da varaju

Call of Duty scena je već neko vreme na meti hakera, a napadi izgledaju tako što poznati streameri u nekom trenutku otkriju da su dobili sve privilegije u igri.

Da bi se u Call of Duty: Cold War, Modern Warfare, te Warzone stiglo do viših nivoa potrebno je mnogo vremena i napora. To znači da je do najvišeg nivoa trnovit put, te level 1000 imaju oni koji su prethodno ispunili sve druge uslove. Kada se u priču umešaju hakeri, sve izgled daleko lakše.

Best hack (or glitch) ever? Warzone players are randomly unlocking all gun camos, attachments, and level 1000 🤯 (via @DiazBiffle) pic.twitter.com/RMj8aoX0JI — DEXERTO Call of Duty Esports News (@DexertoIntel) juli 12, 2021

Nekoliko poznatih Warzone streamera se našlo na meti ovih neobičnih napadača, a dogodilo se to da su prisiljeni da varaju, te da do najvišeg nivoa stignu prečicom. Ovaj tip napada je sve popularniji među Call of Duty hakerima, a poznati gejmeri služe kao kanali za reklamiranje usluga. Cene hakerskih usluga se kreću između 25 i 100 dolara, a tu su i popusti ako u kupovinu uključite i prijatelja.

Izvor: Kotaku

