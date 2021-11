Call Of Duty: Varanje zauvek zabranjeno

Varanje je u igrama uobičajena stvar, ali bi Call Of Duty tome mogao da stane na put. Naime, varalice više neće biti izbacivane samo iz igre u kojoj varaju, već iz čitavog serijala.

Ovo nije prvi put da onima koji varaju preti opasnost u ovoj igri. Početkom 2020. godine u Call Of Duty se ušunjao malver, maskiran u cheat, pa se tumačio i kao neka vrsta kazne za one koji menjaju pravila igre.

Radilo se o nastavku Warzone u kojem se mnogo varalo, pa je samo u martu 2020. banovano oko 30 hiljada igrača. Potera za prevarantima privukla je pažnju tradicionalnih hakera, koji su shvatili da je igra povoljno tle za distribuciju malvera. Tako je na scenu stupio CoD Dropper v0.1 – kanal za distribuiranje virusa. Žrtve su softver preuzimale u uverenju da će im doneti prednost u igri, te trikove uz pomoć kojih će pobeđivati druge igrače. Umesto toga su napadačima otvorili put do svojih računara.

Call of Duty: Warzone se oslobodio malvera, ali to ne znači da varalice mogu da odahnu. Prema poslednjim izveštajima u igru stiže nova inicijativa protiv varanja. U pitanju je Ricochet, novi PC kernel drajver koji je oružje protiv nefer igrača. Ali to nije sve – Call of Duty menja i pravila korišćenja, pa će konstantno varanje dovesti do gašenja svih profila, za sve igre iz serijala.

