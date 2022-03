Canon traži najbolje pripovedače u fotožurnalizmu na festivalu Visa pour l’image 2022

Canon Europe danas najavljuje pokretanje svojih godišnjih grantova za fotožurnalizam, u potrazi za istaknutim profesionalnim fotografima i filmskim producentima. Promovišući najbolje u pripovedanju, Canon Female Photojournalist Grant slaviće izuzetnu fotografkinju u znak priznanja njenog doprinosa fotožurnalizmu; dok Canon Video Grant odaje priznanje onima koji kroz dokumentarac žele da skrenu pažnju na društveni, kultuloroški ili ekonomski problem.

Organizovani u saradnji s Visa pour l’image, jednim od vodećih svetskih festivala fotožurnalizma, ova dva granta primaocima pružaju sredstva da realizuju svoj projekat, kao i platformu na kojoj drugi mogu da ih vide i da ih čuju. Pobednici će zvanično biti predstavljeni na ovogodišnjem festivalu, koji se održava tokom septembra u Perpinjanu u Francuskoj, a njihovi radovi će biti predstavljeni naredne godine.

Canon-ov Video grant

Već treću godinu, Canon-ov Video grant proslavlja kreativno snimanje dokumentarnih filmova, odajući priznanje najboljim novim talentima u pravljenju filmova. Pobednika će u junu izabrati žiri sastavljen od profesionalnih ličnosti iz sveta fotografije i dodeliti mu grant od 8.000 evra, kao i Canon komplet opreme na pozajmicu, kao podršku za produkciju kratkometražnog dokumentarca. Prijave će se ocenjivati na osnovu prezentacije, relevantnosti i originalnosti projekta.

Prošlogodišnji dobitnik – Kamij Mileran (Camille Millerand) – iskoristio je sredstva za rad na svom projektu The Invisibles (Nevidljivi), fokusirajući se na ilegalne radnike koji su neodvojiv deo ekonomske aktivnosti Francuske. On je takođe dobio na pozajmicu najsavremeniju Canon profesionalnu video opremu, kao podršku za projekat. Njegov dokumentarac će biti prikazan na festivalu za 2022. godinu.

Najbolje od ženskog fotožurnalizma

Dvadeset drugu godinu zaredom, Canon i Images Evidence uručiće Canon Female Photojournalist Grant istaknutoj fotografkinji u znak priznanja za njen doprinos fotožurnalizmu – 8.000 evra biće dodeljeno pobedničkoj fotografkinji kao podrška za njen jednogodišnji projekat do izložbe naredne godine.

Dobitnica za 2021. godinu, Akacija Džonson (Acacia Johnson), dobila je novac kako bi realizovala svoj projekat na Aljasci – To Know The Earth from Above: The Bush Pilots Connecting Rural Alaska (Upoznati Zemlju odozgo: Buš piloti koji povezuju ruralnu Aljasku). Trenutno je samo 20 odsto Aljaske dostupno putevima, a desetine udaljenih naselja, koje su pretežno zajednice domorodaca Aljaske, zavise od buš vazduhoplova kako bi dobili osnovne usluge, uključujući hranu, medicinsku negu i transport u hitnim slučajevima. Počevši od svog rodnog grada Enkoridža, Džonsonova je zahvaljujući grantu dobila mogućnost da prikaže tu zajednicu kroz portrete velikog formata pilota sa svojim avionima, kao i vazdušnih fotografija aviona u letu preko pejzaža Aljaske. Džonsonova će prikazati svoj opus dela na Visa pour l’image 2022.

Ranije dobitnice granta primile su sredstva, podršku i medijsku pokrivenost, a postale su i izvor inspiracije za druge fotografkinje u industriji. Akacija Džonson, dobitnica granta za 2021. godinu, kaže:

„Bila sam počastvovana što sam dobila Canon Female Photojournalist Grant za 2021. Novac od granta mi je omogućio da posvetim vreme, energiju i kreativnost na sporiji, detaljniji projekat, s nadom da će to biti trajan doprinos zajednici u kojoj živim. Ako razmišljate da se prijavite, ohrabrujem vas da to uradite – grant bi mogao da vam promeni karijeru. Meni je omogućio da realizujem projekat o kojem sam dugo sanjala.“

Prijave za oba granta su sada otvorene, a prijave se zatvaraju 17. maja 2022.

