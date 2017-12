Chrome Ad Blocker počinje da funkcioniše početkom 2018.

Google je još u junu objavio da će Chrome početi automatski da blokira dosadne internet reklame početkom 2018, a sada se zna i tačan datum. Chrome će 15. februara početi da blokira ove dosadne reklame, i prema Google developer blog postu, pretraživač će ukloniti sve reklame sa sajtova koji kontinuirano krše Better Ads Standards više od 30 dana. Vlasnici pogođenih sajtova mogu poslati svoju adresu stranice za ponovno razmatranje nakon što su ispravili grešku. To su reklame koje imaju zvuk podešen na automatsko pokretanje, koje vas primoravaju da čekate nekoliko sekundi pre nego što se stranica učita i na druge načine kvare vašu pretragu.

Google je prvo obećao da će blokirati ove reklame nakon pridruživanja Coalition for Better Ads, koji ističe ove vrste loših reklama u svojim Better Ads Standards. Smanjivanjem najiritantnijih prekršilaca, koalicija se nada da će korisnici prestati da koriste Ad blokere, koji zaustavljaju sve reklame da se učitaju, čime štete modelima prihoda koji se odnose na reklame. Problem sa blokatorima reklama je taj što blokiraju sve oglase neselektivno i to šteti legitimnim izdavačima.

Kako navodi VentureBeat, datum nije vezan za objavljivanje određene verzije Chrome-a, pri čemu će Chrome 64 izaći 23. januara, a Chrome 65 je zakazan za 6. mart. U tom slučaju Google će verovatno uključiti Ad Blocker odvojeno, mada je nejasno da li se to odnosi na svaku verziju pretraživača.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet