Chrome eksperimentiše sa “switch to this tab” opcijom

Svima nama se dogodilo da otvaramo sajt koji smo već prethodno otvorili. Chrome je već duže vreme imao opciju koja može da vam pomogne da to izbegnete, ali sada eksperimentiše sa unapređenim UI koji za to, na svojim eksperimentalnim kanalima, Dev i Canery, sadrži opciju “Switch to this tab”.

Ova opcija nije dostupna na korisničkoj verziji Chrome-a, već samo na Dev i Canary kanalima, koji se koriste da bi Chrome mogao da testira sve na čemu trenutno radi. U svom originalnom izdanju je izdvojena malom ikonicom i “Switch to this tab” tekstom. Najveća mana joj je to što vam onemogućava da učitate drugi tab sa istim sajtom. Bilo da pritisnete “enter” ili pomerite kursor na dole i kliknete na samu preporuku, samo će vas prebaciti na tab sa sajtom koji je već otvoren. Drugim rečima, ova opcija služi da ne bismo imali dva taba za isti sajt otvorena u isto vreme, čak i ukoliko to želite.

Nova verzija, prikazuje dobro unapređenje ove opcije, u kojoj pritiskom na “enter” se učitava sajt, čak i ako već imate tab u kom je otvoren. “Switch to this tab” se nalazi na kraju suggestion bara i služi ne samo kao podsetnik da imate već otvoren tab, nego i kao lak način da pređete na taj tab, ako to želite. Ovo poboljšanje čini opciju prelaska na već otvoreni tab praktičnijim za korisnike, a za sada je dostupna samo na Dev i Canary kanalima.

Izvor: AndroidPolice

