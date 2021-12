Dan kada je Epic Games najavio Fortnite

Igra Fortnite je napunila deset godina, a mnogo toga se u međuvremenu promenilo. Na događaju The Game Awards 2011. godine se pojavio prvi trejler za novu igru, a gejmeri su odmah bili zainteresovani.

Epic Games se u decembru 2011. godine nalazio na potpuno drugačijoj poziciji. Danas je to gigant koji drugima pomaže sa svojim Unreal Engine-om, te se na sudu bori protiv giganata kao što su Google i Apple. Pre deset godina su ga znali po naslovima Gears of War i Unreal Tournament, a negde u to vreme se pojavio i eksperiment po imenu Fortnite.

Činilo se da kompanija pokušava nešto novo, te da radi na drugačijim igrama s više boja. Niko nije očekivao da se Fortnite pretvori u jednu od najpopularnijih online igara svih vremena. Moderna verzija igre se ipak nije pojavila do septembra 2017. godine, kada je Epic lansirao battle royale mod. Bio je to direktan odgovor na uspeh igara kao što je Player Unknown’s Battleground, koji se pojavio u martu 2017.

Iako se činilo da je Fortnite kopija igre PUBG, činjenica je da je Epic počeo skoro šest godina ranije. Deset godina nakon prvog trejlera, Fortnite je i dalje neverovatno popularan, a igra je i dalje besplatna. Epic se ipak obogatio, a usput je promenio čitavu gejming industriju.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet