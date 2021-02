Days Gone stiže konačno za PC

Ekskluzivna igra Days Gone iz 2019. godine, za PlayStation 4, stiže za PC kasnije tokom ove godine, rekao je predsednik i izvršni direktor Sony-a Jim Ryan. To je prva od nekoliko igara koje kompanija planira da prebaci na PC u bliskoj budućnosti, rekao je Ryan za magazin. Autori iz Bend Studio-a su naknadno potvrdili vest na Twitteru.

Jednostavna odluka – igra za PC

Vest dolazi nakon iznenađenja za PC izdanja Horizon Zero Dawn tokom prošle godine. Iako je lansiranje bilo praćeno bagovima, ova igra je bila hit za Sony, a kompanija za istraživanje tržišta procenila je da je Horizon prodat u približno 716,000 primeraka u prvom mesecu dostupnosti. Dakle, možete da zamislite zašto bi Sony želeo da ponovi taj uspeh.

Days Gone kao sledeći PC port zanimljiv je izbor kompanije Sony. Po izlasku, dočekan je sa srednjim recenzijama, zbog sličnosti sa drugim igrama otvorenog sveta i The Last of Us. Međutim, poslednjih meseci ljudi su počeli da gledaju na igru sve bolje i bolje. Sony je svestan reakcija igrača, i želi da profitira iz svega toga.

