DeepMind: Kad AI uči kao ljudski mozak

Oni koji se bave razvijanjem veštačke inteligencije inspiraciju često nalaze u načinima na koje ljudska bića razmišljaju, a čini se da proces može i da se preokrene, budući da naučnici od sistema veštačke inteligencije sve više uče o načinima na koje ljudski mozak funkcioniše.

Tako su eksperti iz kompanije DeepMind zaključili da skorašnji pomaci u okviru algoritama za mašinsko učenje liče na načine na koje funkcioniše i ljudski mozak. Radi se o vezama koje se u mozgu stvaraju nakon prijatnih iskustava, što je proces koji je vođen neuronima koji nakon nekog zadovoljstva oslobađaju dopamin. Ranije se mislilo da svi dopamin neuroni funkcionišu identično, ali su naučnici nedavno otkrili da nije tako, i da svaki od neurona reaguje na različite nivoe zadovoljstva ili nezadovoljstva.

Dopamin i osećaj zadovoljstva utiču na to da se upamte načini na koje se došlo do nekog povoljnog rezultata, pa su naučnici odlučili da sličnu strategiju primene i kod treniranja AI algoritama koji su imali jednostavne zadatke – da ovladaju igrama Go i Starcraft II. Jednostavno rečeno, ova strategija podrazumeva nagrađivanje postupaka i ponašanja koji su doveli do željenih rezultata, slično kao kada pas zapamti komandu „sedi“ zbog toga što posle uspešno obavljenog zadatka dolazi nagrada.

Tako su naučnici uz pomoć algoritama koji uče na ovaj način saznali više o tome kako dopamin mozgu pomaže u učenju, te o tome kako sistem nagrađivanja utiče na proces razmišljanja, što može da se iskoristi i za razumevanje različitih oblasti – od motivacije do mentalnog zdravlja.

