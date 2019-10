Digital Signage: Digitalni znakovi pored puta

Rešenja za digitalnu signalizaciju već funkcionišu kao snažna platforma za izgradnju brenda za preduzeća koja prikazuju vitalne informacije o proizvodima i uslugama koristeći nove tehnologije. Uz privlačnu grafiku i video‑zapise sve je lakše i lepše

Uz kapacitet za izradu izuzetno atraktivnog i ciljanog sadržaja, digital signage približava informacije, obrazovanje i marketing bližim korisnicima, kupcima, turistima, putnicima, zaposlenima i učenicima. Zabavlja, održava pažnju i komunicira s njima tokom celog dana u kupovini, tranzitu, čekanju i obilasku mesta. Digital signage je adiktivan, uverljiv i u potpunosti fokusiran na kupce.

Digitalni natpisi su se brzo razvijali tokom prethodnog veka, a s napretkom tehnologije i trgovci su prihvatili prednosti zamene statičkih natpisa uverljivim digitalnim kolegama. Kako digital signage neprestano postaje brži i dinamičniji, postaće još važnije da ostanete u toku s novim trendovima, kako ne biste zaostajali za konkurencijom. Trenutno veliki trendovi 2020. uključuju AI, personalizaciju, prediktivnu analitiku i mnoge druge savremene zvučne reči.

AI i prediktivna analitika

AI omogućava da analiza podataka budu preciznija i lakše dostupna. To je dobro za kompanije jer računari mogu koristiti različite feed‑ove podataka da kompletiraju sliku korisnika i njegovih želja. To znači da se sada gotovo automatski mogu kreirati bolje integrisane instant marketinške kampanje. Uz to, eliminišu se i pojedinci čiji je zadatak bio prikupljanje ovih informacija i njihovo bolje angažovanje na „poboljšanju“ inteligencije ovih kampanja, što je mnogo produktivnije nego da „peške“ analiziraju podatke.

Odgovarajući trend u nastajanju predviđa značajniju upotrebu digital signage strategija zasnovanih na podacima. Ovi sistemi obično koriste interaktivne tehnologije za isporuku (odgovarajuće) ključne analitike pomoću koje će se optimizovati sadržaji i povećati ROI. Ključ je u tome da AI lakše dolazi do rešenja u kom pravcu treba da se razvija DS da bi se pojačali pozitivni efekti i umanjili ili eliminisali negativni.

Personalizacija uz AI asistenciju

Tehnološki napredak takođe pomaže stvaranju sve više prilagođenih, personalizovanih iskustava. Personalizacija je jedan od najefikasnijih načina korišćenja tehnologija poput sistema detekcije i vida mašina, kao i poboljšanja angažmana kupaca, stvarajući mogućnosti za smislene i relevantne interakcije potrošača. Integrišući tehnologije koje omogućavaju bolju povezanost, inteligenciju i odzivnost povećavaju mogućnosti digitalne signalizacije da postanu mnogo personalizovanije, sa inteligentnim kioscima koji će pojedincima omogućiti da planiraju ceo dan, postajući sve češći izbor za istaknutija maloprodajna mesta.

Interaktivnost

Nekoliko tehnologija potiče uzbudljive razvoje digital signing interaktivnosti, omogućavajući nove aplikacije poput pregledanja kataloga proizvoda, pregledanja menija, traženja određenih podataka, pa i direktnog naručivanja. To uključuje dodirne ekrane, kamere i softver za prepoznavanje lica, NFC komunikacije, a često i druge interaktivne interfejse. Interaktivnost obećava da će proizvesti više angažovanja kupaca i personalizovaniji korisnički doživljaj. Specifična je interaktivnost dodirom, koja pruža već poznati (prisni) osećaj na koji nas je navikao smartfon, tableti u internet aplikacijama. Mogućnost interakcije čini DS eksponencijalno privlačnijim za današnju, povezanu i tehnološki zainteresovanu publiku.

Tehnologija otkrivanja karakteristika lica sve češe se koristi za prikupljanje demografskih informacija korisnika i demonstraciju proizvoda koji je najatraktivniji za tu demografsku grupu na osnovu analize velike količine prikupljenih podataka. Sve češće se upotrebljava za analizu raspoloženja ili reakcije na neki proizvod, što opet ulazi u proizvodnju savršenijeg interaktivnog i personalizovanog pristupa.

Veličine ekrana

Kako tehnologija i dalje napreduje, a troškovi se smanjuju, sve veće veličine ekrana i dalje ulaze na tržište. Očekujte da vidite kreativniju i ubedljiviju upotrebu velikih ekrana, uz široku upotrebu gigantskih postavki video zidova. Na drugoj strani, raste i upotreba manjih veličina ekrana. To je evolutivni trend za koji se očekuje da će se eksponencijalno razvijati u narednim godinama jer manji ekran upravo pruža personalizovani doživljaj i interaktivnost. Važna stavka je i sve češća upotreba Power over Ethernet (POE) napajanja koji smanjuje količinu kablova i obezbeđuje pouzdanije mrežno povezivanje malih ekrana. Mnogi smatraju da će tako povezani mali ekrani podstaknuti aplikacije za gostoprimstvo u trgovinama pa i neposredne maloprodajne transakcije bez ljudskog osoblja.

Digital Signage ne čine samo uređaji, već i softver, pa i cloud servisi koji treba da komuniciraju s publikom na novom, višem nivou, što danas podrazumeva interaktivnost i personalizaciju

Digital signage kao usluga

Digital Signage‑as‑a‑Service (DSaaS) su rešenja zasnovana na cloud tehnologijama koje nudi prednosti modela usluge onim klijentima koji ne žele da imaju problema sa nabavkom i održavanjem sopstvenih servera i softverskih licenci. Ovaj izbor bi mogao biti posledica preferencije za model operativnih troškova, nedostatka IT zaposlenih ili jednostavno skalabilnosti i fleksibilnosti koje nudi OpEx model. I dalje trebaju fizički smestiti i pripremiti displej i mrežni deo. Ali uglavnom, ako se koristi ugrađeni medijski plejer i ekran, opcija „postavi i zaboravi“ može se dosta efikasno iskoristiti.

Prikaz mreže mesta koja rade 24 sata dnevno i pokrivaju dovoljno prostora ili više lokacija dobri su primeri slučajeva korišćenja SaaS‑a za digitalnu signalizaciju. Primeri su aerodromi, železničke stanice, autobuske stanice, digitalni bilbordi 24/7. Provajder za Digital Signage SaaS obično nudi 24/7 pristup web baziranom serveru za upravljanje sadržajem (CMS) u oblaku i individualnim licencama za softver za medijske plejere raspoređene kod klijenta. Korisnici ili rukovaoci digitalnim sadržajem mogu se povezati s bilo kojim uređajem i upravljati njegovim sadržajem s bilo kog mesta. Obično je lokalno svaki ekran ili serija ekrana povezana sa medija plejerom koji objavljuje sadržaj koji dobija od CMS‑a.

Media formati

Sadržaj signalizacije nastaviće brzo da se menja iz statičkog u dinamičan, a trendovi očekuju kontinuirani porast upotrebe Full HD (1080p) video zapisa. Nove tehnologije ekranskih rešenja i dalje će smanjuju troškove obrade sadržaja. Dodatni faktor je poboljšana upotreba formata datoteka poput HTML5 ili H.264 i H.265 kompresije video‑zapisa, čime se smanjuju zahtevi za velikim lokalnim storidžom i ubrzava prenos preko interneta.

Primetno je i sve veće prisustvo 3D sadržaja i 3D mapiranja. „Rešenja za pronalaženje“ sve češće pomažu posetiocima da se snađu u velikim vladinim prostorijama ili zgradama ili muzejima s velikim postavkama u više prostorija. Interaktivne 3D mape zgrade obično se mogu zumirati i rotirati, a korisnicima omogućava brzo razumevanje gde se nalaze i kuda žele da idu. Bolnice, tržni centri, kockarnice, muzeji, izložbe, brodovi za krstarenje i mnoge druge oblasti potaknuće usvajanje sistema za digitalno pronalaženje puta, a 3D mapiranje će biti glavni pokretač mnogih ovih zahteva.

Raznovrsniji DS nas tek očekuje

Kako se promene nastavljaju, a interaktivni prikazi i kiosci postaju ekonomičniji, trgovci i administratori uživaće sve više mogućnosti za efikasnu komunikaciju sa publikom u gotovo svim okruženjima, uključujući maloprodaju, zdravstvo, proizvodnju, obrazovanje, transport, ugostiteljstvo, radno mesto i više.

Za digital signature sektor osigurano je širenje, ali uz opasku da se trendovi signalizacije svakodnevno menjaju. Ima još dosta prostora za nova dešavanja, a kompanije stalno razmatraju njihove mogućnosti u digital signature oblasti. Uostalom, nismo ni pomenuli robote, a na predstojećem BIZIT‑u, možda će vam baš oni pomoći da budete u toku.