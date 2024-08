Disney donosi lepotu i ličnost u pokrete robota

Disney Research Hub ima drugačije prioritete u poređenju sa drugim proizvođačima robota; njihovi roboti moraju da se kreću efikasno i efektivno – ali takođe sa puno stila i ličnosti.

Ovaj super-slatki dvonožni robot, zasnovan na BD-1 droidu, je savršen primer. BD-1, za neupućene, se prvi put pojavio u Star Wars: Jedi Fallen Order, sjajnoj video igri objavljenoj 2019. godine. Ovaj pticoliki dvonožni robot, kao mnogi roboti u Star Warsu, bio je radoznao, hrabar i odvažan mali lik, koji je uglavnom komunicirao u R2D2 sličnim bleepovima i bloopovima. Većinu vremena provodio je na ramenu glavnog lika, BD je bio stalni saputnik, koristan i veseo. Takođe je bio izuzetno izražajan, sposoban da komunicira mnogo toga svojim govorom tela, i to je postalo ključni deo izazova za Disney-jeve robotičare kada su počeli da oživljavaju malog droida. Disney Research tim je dizajnirao novi tip sistema za kontrolu pokreta za ovog mališu, kombinujući izražajne animacije sa praktičnim robotskim razmatranjima poput ravnoteže i komandi za kontrolu u cilju postizanja zadatka sa stilom. To nije samo radi zabave; Disney s pravom smatra da ga decenije na čelu animiranog pokreta čine autoritetom u vezi sa načinom na koji bi sve vrste mašina trebalo da se kreću kako bi prenele različite karakterne osobine, od radoznale, veselo-neopterećene uzbuđenosti, kako je prikazano u BD-1, do zapovedničke fizičke pretnje Darth Vader-a, do graciozne Snežane.

Dizajniranjem sistema robotskog pokreta u kojem funkcija i forma dele jednak prioritet, Disney se nada da će stvoriti robote koji mogu da funkcionišu izuzetno prirodno u blizini ljudi, i koji mogu da izgrade poverenje i povezanost isključivo kroz govor tela.

U novom video zapisu objavljenom krajem jula, Disney Research tim prikazuje trenutno stanje i sposobnosti robota nalik na BD-1, takođe demonstrirajući sistem daljinske kontrole preko kojeg se pokret robota može kontrolisati dok se istovremeno upravlja njegovim izražajnim sposobnostima u hodu.

Prilično je fenomenalno koliko glatko robot kombinuje umetničku nameru sa praktičnostima dvonožnog pokreta, i koliko je lepo oličen mali lik u ovim stvarnim robotima. Sigurno osvežavajuća promena u odnosu na neumoljivu, ukočenu pragmatičnost većine najsavremenijih višenamenskih robota koje smo videli u poslednjih nekoliko godina – Disney bi mogao biti na putu ka stvaranju nekih izuzetno privlačnih mašina u bliskoj budućnosti, koje će dirnuti ljudska srca kao nijedna druga na tržištu.

Zapaženo u novom video snimku je sposobnost robota da zadrži svoju ‘ličnost’ dok prelazi preko raznovrsnih neravnih i haotičnih površina – što je sasvim u redu, jer ne izgleda kao da bi mogao da se podigne ako bi pao. Pred kraj, takođe vidimo kako se stvari spajaju u nekim demonstracionim performansama, uključujući interakciju sa ljudima, i teško je ne osećati malo naklonosti prema njemu.

Disney još nije jasno izneo svoje planove za ove robote; oni su svakako neki od najneverovatnijih animatroničkih uređaja koje smo do sada videli, i definitivno ih možemo zamisliti u live-action Star Wars emisiji ili filmu u nekom trenutku. Isto tako, bili bi izuzetno popularni među posetiocima Disneyland-a ako mogu da izdrže napore šetnje i interakcije sa masom tokom dužeg vremenskog perioda.

Ali što je još važnije, Disney je pronašao način da prenese svoje animacione ekspertize u stvarni svet, donoseći lepotu pokretu bez kompromisa u funkciji i praktičnosti. I jedva čekamo da vidimo koliko daleko taj koncept može otići u narednim godinama.

