Disney+ zabranjuje deljenje lozinki

Kao i Netflix, i Disney+ počinje aktivnije da se bori protiv deljenja lozinki za pristup njihovom streaming servisu. Pretplatnici ovog servisa već su u ugovorima pristali na to da neće deliti informacije o svojim nalozima, ali do sada nije bilo pravnih akcija protiv onih koji su to radili. Prvi na udaru su pretplatnici iz Kanade, kojima će biti od 1. novembra biti aktivirane restrikcije ukoliko se otkrije deljenje lozinki van jednog domaćinstva. Pod domaćinstvom podrazumeva se grupa uređaja koji pripadaju ukućanima i koriste ih unutar doma. Kompanija je navela da poseduje načine da analizira korisničke naloge i da će proveravati da li se jedna pretplata aktivira sa više različitih lokacija. Ukoliko se to desi, primeniće se različite akcije protiv tih pretplatnika, uključujući i ukidanje pristupa servisu.

Ukoliko ova akcija prođe kako iz kompanije očekuju, biće proširena i na SAD.

Zašto se ona sprovodi? CEO kompanije, Bob Iger, naveo je u izveštaju za Q3 2023, da je primećen značajan porast deljenih lozinki, ne samo za Disney+, već i za Hulu (koja je u dvotrećinskom vlasništvu Disney-a). Nakon analize, kompanija smatra da bi ograničavanje deljenja obezbedilo kompaniji nove pretplatnike (mada nije navedeno koliko).

Međutim, ovo sigurno nije jedini razlog. U trećem kvartalu ove godine, Disney+ je izgubio čak 11.7 miliona pretplatnika. Kada su finansijski rezultati u pitanju u istom periodu, objavljen je gubitak od 512 miliona dolara, što je ipak znatno manje od gubitka od 1.06 milijardi dolara u Q3 2022. Zbog toga, kompanija pokušava da na sve načine obezbedi veći priliv finansija, a pored pomenutog, možemo da očekujemo i povećanje cene, kao i dodavanje opcije za pretplatu koja uključuje i reklame. Istovremeno, u narednih nekoliko godina planira se smanjenje budžeta za nove sadržaje za 3 milijarde dolara.

Neftlix je uspeo da onemogućavanjem deljenja lozinki poveća bazu svojih korisnika, pa se i Disney+ nada da će postići isti efekat. A da li će tako biti, videćemo u narednom periodu.

Izvor: ArsTechnica

