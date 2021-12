Do atraktivnih radnih mesta uz Crater Training Center

Želeli biste da kreirate svetove, karaktere i vrhunske vizuelne efekte za potrebe filma i video igara? Predstavljamo akreditovane programe osmišljene tako da u svakom aspektu prate aktuelne trendove u kreativnim industrijama u svetu – ali i kod nas, budući da poslednjih godina naši studiji rade na sve zanimljivijm projektima.

Crater Training Center, škola kompjuterske grafike pri istoimenom studiju za filmsku postprodukciju, već deset godina uvodi mlade talente u svet digitalne grafike. Kombinacijom određenih kurseva, kreirali su modularne obrazovne programe koji odgovaraju na zahteve trenutnog tržišta rada i pripremaju polaznike za atraktivne pozicije u filmu, gejmingu, advertajzingu, arhitekturi i drugim kreativnim oblastima.

Od ove godine, u njihovoj obrazovnoj ponudi se nalaze i dva programa akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prvi je 3D Character and Organic Modeling, program kurseva na kojima se uči oblikovanje trodimenzionalnih likova i drugih živih bića na kakve nailazimo, između ostalog, u filmovima fantastike, animiranim ostvarenjima i video igrama. Zahvaljujući ovom programu, polaznici će se upoznati sa tajnama ovog veoma cenjenog digitalnog zanata. Pored toga, tu je i program Technical Art in Unreal Engine koji polaznike obučava za rad u jednom od trenutno najatraktivnijih softvera za kreiranje interaktivnog sadržaja u kojem su nastali planetarno popularne igre poput Fortnite, Hellblade: Senua’s Saga, a nedavno i besplatan demo The Matrix Awakens.

“Akreditacija od strane nacionalnog tela je za nas veoma važna, jer se radi o priznanju kvaliteta obuka koje polaznike osposobljavaju za rad na trenutno traženim pozicijama u kreativnim industrijama. Osim što su sada deficitarna, ova zanimanja će u narednim godinama i decenijama tek doživeti procvat sa razvojem tehnologija u metasvetovima. Za one neodlučne i početnike koji tek kreću u avanturu zvanu karijerno usmeravanje, tokom godina smo oblikovali programe modularnog obrazovanja koji polaznicima pomažu da sa jasnim ciljem krenu od nule i usavrše se u oblasti koja im najbolje odgovara. Isto tako, utabali smo karijerne putanje i za one umetnike koji su već ostavili trag u industriji, ali bi želeli da probaju nešto novo, kao i za one koji bi želeli da se prekvalifikuju iz drugih profesija. U 2022. godini nam je u planu akreditacija i ostalih obrazovnih programa” ističe Miljana Jovović, direktorka Crater Training Centra.

Upravo iz ovih razloga, centar je proširio svoju ponudu ne samo brojem kurseva, već i kroz programe karijernog savetovanja, mentorstva, praksi i specijalnih obrazovnih inicijativa zahvaljujući kojima se njihov portfolio u poslednjim godinama značajno proširio.

Sve ovo znači da Craterovi polaznici pod istim krovom mogu da steknu osnovna znanja, veštine i iskustvo u raznim umetničkim nišama koje su na domaćem, ali i stranom tržištu sve traženije. O kvalitetu njihovih programa svedoče iskustva nekadašnjih polaznika ove škole koji su danas zaposleni u preko 100 najvećih kompanija u kreativnoj industriji u zemlji i inostranstvu.

Link do Crater-ovih programa modularnog obrazovanja: https://school.craterstudio.com/modularno-obrazovanje/

Podelite s prijateljima

Tweet