Dobre igre o svemiru: Još jedan Star Wars

Video igre koje nas vode u kosmos su odavno popularne, a nude različite avanutre – od kosmičkih borbi do teraformiranja dalekih planeta.

Na spisku finih svemirskih igara je i Star Wars: Knights of the Old Republic koju vole svi obožavaoci franšize, a dovoljno je dobra i za ljubitelje RPG igara. Iz studija BioWare je izašla 2003.godine, te stigla na Windows, mac OS, iOS, Android, te Nintendo Switch. Iako više nije sveža, iako se u međuvremenu pojavio veliki broj Star Wars naslova i nastavaka, ova igra i dalje zadovoljava standarde mnogih savremenih igrača.

Neki segmenti igre izgledaju zastarelo, ipak je prošlo skoro dvadeset godina, što može da bude nezgodno kada se radi o naslovu koji je deo velikog sveta. Mnogo se Star Wars igara pojavilo od 2003. godine, ali se eksperti i ljubitelji slažu da nijedna ne može da se meri sa Knights of the Old Republic.

Sve se dešava četiri hiljade godina pre nego što je bilo ko znao ko je Sheev Palpatine. Opasnost dolazi od Dartha Malaka, a na džedajima je da galaksiju odbrane od mračnih redova. Kažu da ovaj naslov mora da isproba svaki ljubitelj Star Wars univerzuma.

