Dobri razlozi za Huawei MateBook X Pro

Postoji mnogo razloga za kupovinu kvalitetnog laptopa kao što je Huawei MateBook X Pro. Neki su jasni i očigledni, neki se shvataju tek nakon što se otpočne s upotrebom. Nakon druženja s ovim sjajnim uređajem, donosimo nekoliko razloga zašto odabrati MateBook X Pro laptop.

Nakon nekoliko godina, konačno smo dočekali Huawei laptope i na srpskom tržištu. Gigant mobilne industrije je ponudio više rešenja u raznim cenovnim kategorijama, a MateBook X Pro je pozicioniran kao sam vrh ponude. Šta ga čini tako posebnim i drugačijim? Evo nekoliko razloga zašto se izdvaja od konkurenata.

Donosi svežu perspektivu

Huawei je veliko ime mobilne industrije, ali se nije bavio mobilnim PC računarima. Međutim, kada je pre nekoliko godina doneo odluku da uplovi u te vode, doneo je sa sobom svež pogled i nove, inovativne pristupe, utoliko značajnije što je reč o prestižnom proizvođaču mobilnih uređaja. To je omogućilo niz interesantnih rešenja i realizacije ideja koje ćemo spominjati.

Besprekorna izrada

Ma s koje strane gledali MateBook X Pro, reč je o laptopu fantastičnog dizajna i izrade s peskiranom glatkom površinom. Elegantne linije su upotpunjene savršeno zaobljenim ćoškovima, a ceo računar je izuzetno tanak i lagan za prenošenje s masom od svega 1.33 kilograma. Izrađen je od metala, ekran se lako može otvoriti jednom rukom zahvaljujući posebnom useku, a tu je i famozna pop-up kamera postavljena na tastaturi koja se otvara pritiskom na dugme. Iskustvo u domenu izrade mobilnih uređaja visoke klase se definitivno vidi.

Brilijantan ekran

MateBook X Pro je namenjen prevashodno poslovnim korisnicima, pa tako stiže sa Ultra FullView ekranom odnosa stranica 3:2, koji će daleko više pogodovati svima koji rade na svom laptopu, posebno prilikom kreiranja sadržaja ili rada u svim vrstama poslovnog softvera. Ekran je 13,9-inčni, izuzetno tankih ivica i 3K rezolucije (3000×2000), a povrh toga je i osetljiv na dodir.

Punite ga bilo gde, bilo čime

Baterija od 56 Wh može da potraje i do 15h, ali to nije sve. Još jedan pokazatelj sveže perspektive jeste što Huawei laptop isporučuje s punjačem od 65 W koji se povezuje na USB-C port. Međutim, to ne znači da morate koristiti baš taj punjač – zapravo, možete ga puniti svime što se može povezati na USB-C, uključujući i punjače za mobilne telefone. Tako sada na put ne morate sa sobom nositi nekoliko punjača – Huawei vas oslobađa te brige i tereta.

Vrhunski hardver

Laptop je opremljen najnovijim Intel Core procesorima desete generacije, kao i diskretnom Nvidia GeForce MX250 grafikom. Prisutno je 16 GB RAM-a, a tu je i fenomenalno brz SSD kapaciteta 1 TB, koji odzivnost Windows 10 sistema podiže na maksimalan nivo. Uz sistem od 4 zvučnika, MateBook X Pro je u hardverskom smislu potpuno zaokružen i nudi najbolje iskustvo koje tanak i lagan računar danas može ponuditi.

Fantastična integracija sa telefonima

U praksi verovatno najzanimljivija softverska inovacija jeste i pokazatelj da Huawei razmišlja van granica dosadašnjih laptop konvencija. Naime, ukoliko posedujete Huawei telefon sa EMUI 10, možete se povezati s MateBook X Pro laptopom, nakon čega će se na ekranu laptopa prikazati vaš telefon.

Na ovaj način možete brzo i nesmetano kontrolisati uređaje bežičnim putem, odnosno razmenjivati fajlove između laptopa i telefona, upravljati telefonom i kontaktima, koristiti aplikacije instalirane na oba uređaja, sve sa jednog ekrana i korišćenjem kontrola poput tastature, tačpeda, kamere ili miša. Multi-screen Collaboration funkcija na ovaj način omogućava jedinstvenu kontrolu nad uređajima u sklopu jednog ekosistema. Eto i dodatnog benefita od istovremenog posedovanja Huawei uređaja različite kategorije. Kad smo kod toga…

Vredni pokloni za najbrže

Uz vodeći, premijum laptop – Huawei MateBook X Pro, najbrži kupci mogu po ceni uređaja dobiti i Huawei P40 pametni telefon, ranac za laptop i bežičnog miša. Ukoliko se odlučite za MateBook 13, po ceni laptopa dobijaju se P40 Lite pametni telefon, ranac za laptop i bežični miš, dok po ceni MateBook D14 ili MateBook D15 prilikom kupovine možete dobiti Huawei P40 Lite E pametni telefon i, takođe, bežičnog miša i ranac.

Huawei MateBook laptop računari su već dostupni u Srbiji, a akcijska ponuda sa gore pomenutim poklonima će trajati do 9. avgusta. Računari su dostupni po sledećim cenama:

– MateBook X Pro – 255,999 rsd

– MateBook 13 – 124,999 rsd

– MateBook D14 – 86,999 rsd

– MateBook D15 – 80,999 rsd

