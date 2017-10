Dugo očekivana opcija konačno stigla na WhatsApp

U zadnjih godinu dana bilo je dosta najava kako WhatsApp uskoro dobija novu opciju, brisanje poslatih poruka. Međutim, od prvobitne najave iz sredine decembra 2016. stigli smo i do kraja oktobra 2017. kada je ova opcija konačno stigla i na WhatsApp.

Upotreba ove opcije je krajnje jednostavna, na greškom poslatu poruku potrebno je tapnuti prstom i potom ga zadržati par sekundi nakon čega će se pojaviti prozor sa tri opcije. Prva je Delete for me, druga Cancel, a treća Delete for everyone. Dok su prve dve postojale i ranije, zadnja Delete for everyone je najnovija i svakako opcija koju smo najviše čekali. Nakon što potvrdite da želite da obrišete poruku na svom, ali i na tuđem uređaju WhatsApp će ostaviti svakom korisniku podsetnik kako se na tom mestu donedavno nalazila poruka koju je pošiljalac iz nekog razloga odlučio da obriše. Opcija važi za sve vrste poruka, uključujući tekstualne, fotografije, videe, GIF-ove i dokumenta.

Na uređaju osobe koja je poruku poslala nalazi će se zapis You deleted this message, a na uređaju nesuđenog primaoca This message was deleted. Ipak imajte na umu kako je rok za brisanje poruka ograničen na do sedam minuta po slanju, po isteku tog vremena više neće biti moguće obrisati poruku. WhatsApp tvrdi da će korisnici biti obavešteni ako opcija Delete for everyone nije obrisala željenu poruku, ali takođe imajte na umu da brisanje poruke ne znači da primalac istu nije video, odnosno pročitao.

WhatsApp is rolling out the Delete for Everyone (Recall) feature for all users! 🎉https://t.co/3bnbgxtPvU — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 26, 2017

Da bi ova opcija radila primalac i pošiljalac moraju na svojim uređajima da imaju najnoviju verziju WhatsApp-a, inače osobi koja poruku želi da obriše neće biti ponuđena ta opcija. Nova opcija je dostupna na uređajima s iOS, Android i Windows Phone platformama.

Izvor: Independent

