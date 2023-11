Epic Games poklanja igru Deliver Us Mars

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Deliver Us Mars. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 30. novembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Deliver Us Mars je naučno-fantastična avantura, a u centru je glavna junakinja Kathy. Kao i u mnogim serijama i filmovima sa sličnom tematikom odvojili su je od oca trenutak pre nego što je krenuo na put ka Crvenoj planeti. Misija čiji je bio deo je propala, a nekoliko godina kasnije Kathy i sama napušta Zemlju koja polako propada i kreće u potragu za ocem i nestalim kosmičkim brodovima. Odlični glasovni glumci su doprineli tome da priča bude jaka, a pomaže i vrlo dobro napisan scenario. Ocene su mahom pozitivne – jedni kažu da je ovo jedna od najboljih indie igara koje su igrali, drugima smeta grafika. Procenite sami.

Ljubitelji naučne fantastike, ali i oni koji vole avanture u drugim svetovima, će se sigurno obradovati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Deliver Us Mars inače koštaju oko 28 evra.

