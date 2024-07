EU pritiska Apple zbog kašnjenja veštačke inteligencije

Apple i Evropska komisija nisu baš bliski prijatelji.

Apple odlaže lansiranje određenih funkcija

Dve strane su u konfliktu oko Apple-ove usaglašenosti ili navodnog nedostatka iste sa DMA zakonom. Zakon je dizajniran da ograniči moć vodećih tehnoloških kompanija.

Apple je prošle nedelje saopštio da će odložiti lansiranje određenih funkcija u Evropskoj uniji, uključujući alate Apple Intelligence AI. Kompanija je zabrinuta “da interoperabilni zahtevi DMA mogu da je primoraju da kompromituje integritet proizvoda na načine koji ugrožavaju privatnost i sigurnost podataka.” Kako se ispostavlja, EU i nije baš srećna zbog te odluke.

Odluka da odloži lansiranje Apple Intelligence u EU je “zapanjujuća, otvorena izjava da znaju sa sigurnošću da je ovo još jedan način onesposobljavanja konkurencije gde već imaju čvrstu poziciju,” rekla je komesarka za konkurenciju EU Margrethe Vestager. Ona je dodala da “kratka verzija DMA” znači da kompanije moraju biti otvorene za konkurenciju da bi nastavile da posluju u regionu.

Apple planira da donese Apple Intelligence u Evropu i šire. Međutim, pristupa tehnologiji u tom regionu oprezno zbog “regulatornih neizvesnosti” i osiguravanja da neće morati da kompromituje sigurnost korisnika.

Trenutno, Evropska komisija sprovodi višestruke istrage protiv kompanije zbog mogućih kršenja DMA zakona. Ove nedelje, optužila je Apple za kršenje anti-usmjeravanja zakonskih odredbi. Ako se dokaže da je kompanija kriva, Apple bi mogao biti na udaru kazne do 10 odsto od svog globalnog godišnjeg prihoda. Na osnovu prodaje iz 2023. godine, to bi mogla biti kazna do 38 milijardi dolara. Procenat kazne može se udvostručiti za ponovljene prekršaje.

Ranije ove godine, pre stupanja na snagu DMA, Evropska komisija je kaznila Apple sa 1,8 milijardi evra. Kazna je usledila zbog kršenja prethodnih pravila o anti-usmjeravanju. Prema Komisiji, Apple je sprečio konkurentske aplikacije za strimovanje muzike da obaveste korisnike da mogu manje platiti za pretplate ako se prijave van iOS aplikacija. Apple je osporio tu kaznu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet