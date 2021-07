Facebook oglašivači: Muke s iOS uređajima

Izgleda da promene koje je Apple objavio krajem aprila utiču na developere, ali i na one koji se oslanjaju na reklamiranje preko Facebook platforme. Naime, pre dva meseca se utvrdilo da je čak 96% korisnika verzije iOS 14.5 odlučilo da ne dozvoli praćenje online ponašanja, te korišćenje podataka.

Apple je krajem aprila počeo sa primenjivanjem funkcije App Tracking Transparency, što znači da iPhone, iPad i Apple TV aplikacije od korisnika moraju da traže dozvolu za praćenje aktivnosti na internetu. Promena je naišla na žestoke kritike od strane kompanija kao što je Facebook, budući da praćenje ponašanja korisnika služi za ciljani marketing i pomaže u tome da im se prikazuju reklame koje se poklapaju s njihovim interesovanjima. Tvrdi se da će promena koju je napravio Apple uništiti male privatne biznise širom sveta, a kompanija je na kritike odgovorila dodatnim promenama koje joj vraćaju kontrolu nad tim kako se prikazuju reklame na iOS uređajima.

Proizvođač iPhone uređaja već prodaje search ads za App Store, a u pitanju je usluga koja developerima omogućava da plate kako bi se našli u samom vrhu rezultata pretraživanja. Tako se u vrhu liste pretraga za “Twitter” nalazi TikTok, budući da je izdvojio više novca za reklamiranje u Apple prodavnici. Kompanija planira da u sekciju “suggested” u App Storeu doda još jedno polje koje će se prikazivati na kraju svakog meseca. U pitanju je odeljak koji će developerima omogućavati da plate da se reklame za njihove proizvode prikazuju na čitavoj platformi, ne samo u okviru povezanih rezultata pretraživanja.

Pomenuta proširenja su pouzdan znak da Apple planira da za sebe uzme veći deo marketing kolača. Industriju, čija je ukupna vrednost oko 350 milijardi dolara, trenutno vode Google i Facebook, ali bi to uskoro moglo da se promeni. Tome bi najpre mogao da doprinese novi softverski update – iOS 14.5 – koji već sprečava da se podaci o iPhone korisnicima prikupljaju bez njihovog jasnog pristanka. Očekuje se da većina korisnika i ubuduće neće deliti svoje podatke, što će zadati ozbiljan udarac načinu na koji mobilna reklamna industrija funkcioniše.

Više od dva meseca kasnije oglašivači i dalje trpe, a posebno su pogođeni e-commerce sajtovi, budući da zavise od podataka koje su do sada prikupljali u saradnji sa Facebookom. To što iOS korisnici više ne dele svoje podatke utiče na budućnost digitalnog marketinga, ali i na prihode kompanije Facebook. Tek će u trećem kvartalu biti jasno koliko je taj uticaj poguban, a do tada nam ne preostaje ništa drugo nego da u tišini pratimo ovaj marketinški rat.

