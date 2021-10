Firefox: Reklame za address bar

Mozilla je predstavila novu funkciju za Firefox address bar, a u pitanju su sugestije koje korisnik dobija tokom pretraživanja.

Firefox Suggest je sličan onome što nudi većina internet pregledača – funkcije koje korisnicima pomažu da što lakše dođu do korisnih informacija. Ipak, postoji jedna razlika – Firefox uključuje i rezultate onih koji su za to platili. Naime, Firefox Suggest koristi lokaciju onoga koji pretražuje, pa je kombinuje s ključnim rečima, nakon čega prikazuje rezultate koji odgovaraju, čak i one koji mogu da se tumače kao reklame.

Prema informacijama koje nudi Mozilla, Firefox Suggest ne traži dodatne podatke da bi prikazivao rezultate, što znači da se podaci o korisnicima ne prikupljaju i ne čuvaju. To još znači da se sarađuje samo sa oglašivačima čiji se zahtevi uklapaju u Mozilla pravila koja se tiču privatnosti korisnika.

Korisnici novu funkciju dobijaju s verzijom Firefox 93.0, a obaveštenje stiže u pop-up prozorčiću koji pita da li se prihvataju pomenute sugestije u rezultatima pretraživanja. Ukoliko funkciju aktiviraju greškom, mogu naknadno da je isključe preko hamburger menija, a ako uđu u Settings, te kliknu na Privacy and Security i onda na Address Bar — Firefox Suggest.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet