Ford beleži odlične rezultate u prodaji električnih automobila

Ford-ova zarada u četvrtom kvartalu je veliki dokaz da su napori kompanije za elektrifikaciju dali rezultate. Kupci su već naručili ili rezervisali više od 275.000 potpuno električnih Mustang Mach-E SUV modela, F-150 Lightning pikapova i E-Transit komercijalnih vozila.

Ford drastično povećava proizvodnju svojih EV

Kompanija izveštava da je prodaja njenih EV i hibrida u januaru rasla skoro 4 puta brže od ukupnog elektrifikovanog segmenta, čime je Ford trenutno drugi prodavac EV u zemlji iza Tesle. To je podstaklo obećanje Ford-a da će udvostručiti globalni proizvodni kapacitet kompanije za EV na najmanje 600.000 do 2023. godine. Iz kompanije očekuju da će električna vozila predstavljati najmanje 40% svog asortimana proizvoda do 2030. godine. Sve u svemu, Ford je ostvario prihod od 37,7 milijardi dolara, neto prihod od 12,3 milijarde dolara i 2 milijarde dolara u EBIT-u u četvrtom kvartalu 2021. Kompanija je samo u januaru prodala 6.513 Maverick-e.

Ford je takođe video veliko interesovanje za svoju novu liniju komercijalnih električnih vozila Transit sa više od 300 američkih kompanija koje su naručile 10.000 vozila. U narednim mesecima, kompanija otvara pogon u fabrici električnih kamiona Blue City u Tenesiju. Fabrika će proizvoditi Ford-ovu drugu generaciju električnih pikapova u velikim količinama počevši od 2025. U isto vreme, tri velike fabrike baterija u Tenesiju i Kentakiju, biće puštene u rad sa kapacitetom da proizvedu dovoljno ćelijskih baterija za više od milion vozila godišnje. Mobilne aplikacije kompanije, Ford Pass i Lincoln Way, dobile su skoro više od 8 miliona članova u SAD-u.

