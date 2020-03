Galenika u očekivanju neočekivanog

Galenika je srpska farmaceutska kompanija koja je nakon privatizacije 2017. postala deo EMS-a – najveće farmaceutske kompanije u Brazilu i jedne od najvećih u celoj Latinskoj Americi – koja posluje u okviru NC grupacije. Gde je Galenika trenutno, odgovara nam Ricardo Vian Marques, generalni direktor kompanije

Predstavite nam Galeniku danas? Šta je ostalo od vrednosti nekada najveće kompanije u farmaceutskoj industriji Balkana, a koje vrednosti je Galenika stekla integracijom u NC grupu, odnosno farmaceutskog giganta EMS?

Iako je nekoliko godina pre privatizacije stagnirala, vrednost ove nekada ogromne farmaceutske kompanije u celom regionu još uvek postoji. Srećan sam što mogu da kažem da je Galenika pouzdan brend, kome se veruje i to nesumnjivo pokazuju i naša istraživanja tržišta. Međutim, to je kompanija kojoj su i dalje potrebne investicije, modernizacija i integracija, što već dosledno implementiramo. Radimo na dodatnom povećanju proizvodnje i prodaje u Srbiji, u regionu, ali i na drugim međunarodnim tržištima.

Već su i te kako vidljive pozitivne promene: kada smo kupili Galeniku, to je bila četvrta kompanija po udelu na farmaceutskom tržištu u Srbiji, a sada, dve godine kasnije, Galenika drži stabilnu drugu poziciju, što je veliki uspeh i ilustracija našeg poslovnog puta i zalaganja. Regionalno prisustvo ponovo raste kao direktan rezultat nove vizije Galenike i promene kursa poslovne strategije. Pored 39 odsto rasta prodaje u regionu u 2019. godini (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija), prodaja na međunarodnim tržištima izvan regiona udvostručena je u odnosu na poslovanje 2018. godine, a planiran je dalji rast.

Ova godina je posebna jer Galenika obeležava važan jubilej – 75 godina poslovanja. To je dobar podsetnik na tradiciju i uspeh u smislu vrednosti koju je Galenika stvorila za pacijente, potrošače, partnere i zaposlene. Istovremeno, planiramo da postojeće vrednosti dodatno uvećamo i to kroz dalju modernizaciju, reinvenciju i razvoj. Imam veliko poverenje u naš lokalni tim i njegov potencijal za brz, ali stabilan rast ka željenoj poziciji tržišnog i regionalnog lidera.

U kom roku će Galenika biti spremna da prihvati sve principe digitalnog poslovanja i Industrije 4.0?

Čvrsto verujem da budućnost farmacije podrazumeva snažno prihvatanje tehnologije. Zvuči lakše nego što jeste, jer je farmaceutska industrija složena, ponekad spora zbog toga što su procesi u farmaciji po svojoj prirodi visokoosetljivi, s velikim ulozima i zahtevaju dosta vremena. Međutim, pametne farmaceutske kompanije već prave čvrste korake u pravcu digitalizacije i grade partnerstva kako sa spoljnim igračima, tako i svojim unutrašnjim mogućnostima.

Ponosni smo na 75-godišnju tradiciju Galenike i jedinstvenu stručnost, ali istovremeno smo apsolutno fokusirani na budućnost. Prethodne dve godine, nakon privatizacije, bile su veoma dinamične za Galeniku i napredak se vidi u svim aspektima našeg poslovanja, organizacije, tima i posledično – rezultata.

Da odgovorim na vaše pitanje, Galenika je već započela s primenom principa digitalnog poslovanja i Industrije 4.0 i postavili smo neke važne ciljeve na putu ka održivom rastu ove moderne i konkurentne kompanije. U toku je nekoliko investicionih projekata u različitim fazama, a ima i novih ideja.

Naime, Galenika je prva kompanija u regionu CEE koja je uvela SAP S4HANA Cloud, najnovije rešenje za planiranje resursa preduzeća (ERP) koje nudi SAP. To je definitivno jedan od najvećih skokova koje je kompanija napravila od svog osnivanja. Izuzetno sam ponosan što je Galenika uvela ovaj inovativni softver za efikasno upravljanje poslovnim procesima, čak i pre kompanijama na visokorazvijenim tržištima kao što su Austrija, Mađarska, Poljska, Češka ili Slovačka.

Želimo da brzina i predanost, koje je tim Galenike uložio u ovaj proces, budu jasna ilustracija naših odlučnih koraka u budućnost i primer celoj industriji. Nakon toliko godina imamo situaciju u kojoj se kvalitet proizvoda i usluga podudara sa savremenim zahtevima tržišta, a Galenika predstavlja stabilnog partnera za zajednicu i tržište – čak i partnera koji donosi inovacije i ne krije ambicije da s pravom ponovo postane regionalni lider. Implementacija SAP-a za nas je važan korak ka tom cilju.

Pored toga, proces modernizacije kompanije realizujemo kroz implementaciju inovativne prodajne platforme i IoT u proizvodnim pogonima. Interno su u fokusu treninzi – razvoj tima i izgradnja kapaciteta. Moram da istaknem da smo veoma brzo shvatili važnost i prednosti digitalizacije i započeli s primenom principa digitalnog poslovanja i Industrije 4.0. To je proces koji smo započeli i koji nastavljamo da širimo i razvijamo u skladu sa strateškim odlukama i daljim investicijama.

Kakvo je vaše mišljenje o budućnosti farmaceutske industrije? Da li će tradicionalne lekove zameniti tehnološka rešenja?

Moram da naglasim činjenicu da je u farmaceutskoj industriji brzina važna, ali često nije lako dostižna. Imamo standarde, procese i testiranja i ogromnu odgovornost prema ljudskom zdravlju. Tehnologija i farmacija moraju da rade zajedno, ruku pod ruku, za optimalne rezultate i u korist pacijenata. Veliki potencijal ovakvog partnerstva prepoznale su i istaknute IKT kompanije koje su najpre polako i oprezno, sada sve brže i otvorenije, započele ulaganja u farmaceutsku industriju. Ovo će, po mom mišljenju, zavređivati sve veću pažnju u narednim godinama.

Budućnost je u angažmanu potrošača. Principi fokusa na pacijente, korisnike i potrošače primenjuju se svuda, uključujući farmaceutsku industriju. Pacijenti koji su uključeni i informisani pokazuju bolje rezultate i viši stepen zdravlja. To nam dokazuje koliko je velika važnost pomeranja težišta s reakcije na prevenciju. Zato se budućnost farmacije odnosi na prihvatanje tehnologije i širu definiciju lekova od lečenja, koja uključuje veliki fokus na prevenciju.

Poenta je da će se s novim izazovima i složenostima lečenja vizija budućnosti tradicionalne opcije menjati s jedne tablete na mešavinu alata. To podrazumeva nove protokole i terapije koji kombinuju uređaje i lekove, genetiku i lekove, biomehaniku i lekove, zatim matične ćelije itd.

Naravno da je farmaceutska stručnost neizmerno važna i da će biti deo ove promene netradicionalnog načina lečenja. Videćemo i dalji rast lične dijagnostike pomoću pametnih satova, na primer, digitalnog zdravlja, lekova i drugih vidova tehnološke podrške u upravljanju stanjem pacijenata. Sve to igra i igraće ogromnu ulogu i u budućnosti – dakle, tradicionalna farmacija i kombinacija sa farmaceutskom tehnologijom, za što veći doprinos zdravlju.

Tehnologija ulazi u pore farmaceutske industrije i dozvolite mi da nabrojim samo nekoliko primera koji bi mogli biti zanimljivi: automatizacija i digitalizacija lanaca snabdevanja i interakcija s pacijentima; razvijaju se ispitivanja lekova i kompjuterske simulacije organa, što pokazuje da tehnologija u budućnosti može u potpunosti da zaobiđe in vivo kliničko testiranje i pri tome skrati i vreme i troškove, a takođe izbegne testiranje na ljudima i životinjama i nuspojave na učesnike kliničkih testiranja; sve veća upotreba napredne analitike podataka i deep learning omogućiće farmaceutskoj industriji da efikasnije osmisli i sprovede klinička ispitivanja koja rezultiraju personalizovanom terapijom koja je lakša i efikasnija za upotrebu; AI se koristi za istraživanje i razvoj lekova, štedeći troškove i vreme, jer skraćuje ciklus proizvodnje leka koji tako brže stiže do pacijenata kojima je potreban; istražuje se proizvodnja višeslojnih „polipilula“ putem 3D štampe, koje sadrže nekoliko lekova sa ciljem da pomognu pacijentima da se pridržavaju režima i bolje upravljaju svojom terapijom.

Sigurnost duž lanca nabavke takođe može imati koristi od unapređenja tehnologije koja potiče iz finansijskog sistema: npr. blockchain tehnologija. Naime, falsifikovani lekovi predstavljaju veliku pretnju hiljadama života širom sveta i izgleda da bi baš blockchain mogao da donese radikalnu, pozitivnu meru sigurnosti u lancu nabavke lekova putem sistema za evidentiranje bar-koda koji se može pratiti od proizvođača, pa sve do krajnjeg korisnika.

Koliko smo daleko od lekova koji će biti u stanju da pobede viruse i kancer?

Već postoje neki veoma efikasni lekovi i terapije protiv mnogih vrsta raka, kao i vakcine koje su efikasne protiv virusa. Međutim, priroda ne miruje dok se farmaceutska industrija i struka bave svojim važnim naučnoistraživačkim radom. Napori u istraživanju i razvoju širom sveta dešavaju se paralelno s promenama u prirodi, zagađenjem životne sredine i posledično oblicima opasnim po život.

Mnoge nove vrste bolesti na bazi kancera ili izazvane virusima, nastaju i razvijaju se, postaju otpornije i ozbiljnije i tako predstavljaju nove izazove za zdravlje i život ljudi širom planete. Koronavirus – COVID-19, to je, nažalost, vrlo tužan i istinit primer.

Inovativne kompanije za lekove, poput EMS-a koji posluje u našoj NC grupi, veoma su fokusirane na proces izlečenja pacijenata i naporno rade već decenijama na što bržem planiranju, razvoju, iniciranju kliničkih ispitivanja i plasiranju novih lekova za različita oboljenja.

U delu javnosti vlada mišljenje da su mnogi zdravstveni problemi čovečanstva kreirani upravo u farmaceutskim laboratorijama. Šta nam možete reći o tome?

Siguran sam da su današnji bezbednosni standardi neuporedivo razvijeniji nego pre 20 godina, na primer. Znam da svuda postoje teorije zavere. Ali živimo u vremenu velikih izazova, a opet velike transparentnosti, što je pozitivno.

S više od 15 godina aktivnog rada u našoj farmaceutskoj kompaniji u Brazilu i sada dve godine u Galenici u Srbiji, iz prve ruke znam da su nam glavni ciljevi briga za ljude i njihovo zdravlje. To je misija koju veoma ozbiljno shvata svaki pojedinačni zaposleni.

Misija naše kompanije u Brazilu, koja je najveća i najbolja farmaceutska kompanija u toj zemlji i jedna od najvećih u celoj Južnoj Americi, bukvalno kaže: „Brinuti o ljudima i biti najbolji partner za stvaranje, usavršavanje, proizvodnju i ponudu inovativnih i pristupačnih proizvoda koji unapređuju zdravlje i kvalitet života”. Kao i naše kolege u Brazilu, zaposleni u Galenici u potpunosti su posvećeni zdravlju, etičkom kodeksu i unapređenju znanja.

Kako vam se sviđa Beograd?

Volim Beograd. Ovde sam već dve godine i upijam ga svim čulima. Uživam da otkrivam zanimljivu istoriju Srbije i prelepu prirodu nedaleko od Beograda.

Ono što je iznenađujuće, imajući u vidu geografsku udaljenost, to je da stanovnici Srbije i Brazilci imaju mnogo toga zajedničkog. Imam osećaj da mi je Beograd dom sada. I ono što je najvažnije, srećan sam što sam u Beogradu i što sam deo ovog izazovnog i uzbudljivog vremena za Galeniku i ceo naš tim.

Malo o IT-ju u farmaciji

Galenika je uspešno implementirala SAP S4 / HANA kao podršku svom poslovanju. Kako je to izgledalo, govori Miloš Nikolić, IKT direktor, Galenika a.d.

Upravo je završena implementacija SAP-a. Kako je protekao proces uvođenja i prilagođavanja? Koliko je trajao i kakvi su prvi utisci? Da li je SAP ispunio očekivanja?

Ceo projekat implementacije SAP S4 / HANA rezultat je snažne odlučnosti Galenike da uvede najnoviju tehnologiju i postavi temelj za dalju digitalizaciju našeg radnog okruženja i poslovanja. SAP je kičma našeg poslovanja te je od izuzetne važnosti bilo postaviti vrlo jasne ciljeve ove implementacije – potpuna integracija i harmonizacija poslovnih procesa prema najboljoj poslovnoj praksi iz faramceutske industrije, standardizacija matičnih podataka i njihovo upravljanje, integracija SAP-a u celokupni IT sistem Galenike, kao preduslov za dalja unapređenja. Kao i u svakom velikom projektu, upravljanje promenama je jedan od najvažnijih faktora uspeha, i tu ljudi igraju ključnu ulogu. Zato smo od početka projekta uključili više od 100 naših kolega kako bismo osigurali pravovremeno usvajanje i prilagođavanje SAP-u u celoj organizaciji. Projekat smo radili prateći relativno novu SAP Activate metodologiju, služeći se i waterfall i agile pristupom, i to se pokazalo kao izuzetno efikasan pristup.

Nakon puštanja SAP-a u produkciju, ljudi su bili malo oprezniji kako da ga koriste, što je normalno. Međutim, što je još važnije, mnogi su odmah počeli da istražuju mogućnosti SAP-a i da shvataju pravu vrednost tako modernog ERP sistema, gde su otkrili da se mnoge stvari mogu uraditi brže i efikasnije nego ranije. To je bio period koji je potvrdio uspešnost ovog projekta jer smo na pravi način podstakli proaktivnost ljudi i kompaniju orijentisali ka optimizaciji operativnog poslovanja i oslobađanju resursa za stvaranje dodatnih poslovnih vrednosti. Ovim smo postavili nove standarde efikasnosti u našem poslovanju i pokrenuli proces kontinuiranog unapređenja. SAP implementacija je trajala rekordnih osam meseci i s ponosom mogu da kažem da smo prva kompanija u regionu koja koristi najnoviji S4 / HANA Private Cloud.

Šta su sledeći koraci koje planirate u domenu informacionih tehnologija?

IT odeljenje u Galenici zove se odeljenje Poslovnih tehnologija (Business Technology). Mi imamo partnerski odnos sa biznisom i zajedno radimo na stvaranju novih vrednosti koristeći najnoviju tehnologiju. Imamo redovne sastanke i svakodnevnu kolaboraciju sa svim departmanima i od samog početka ih uključujemo u dizajn i pravljenje potrebnog IT rešenja. S takvim pristupom i načinom razmišljanja, eliminišemo problem razumevanja i podrške za IT projekte od biznisa, koji zapravo uvek za cilj imaju unapređenje poslovanja: bilo da je u pitanju IT infrastruktura gde moramo da obezbedimo adekvatna, sigurna i troškovno-efikasna rešenja ili moramo da rešimo poslovne izazove koristeći tehnologiju na inovativan način.

Na primer, upravo smo pokrenuli naš B2B portal integrisan sa SAP-om, krenuli smo u projekat za BI & Advanced Analytics platformu koji će nam pomoći da dobijemo informacije za brže i kvalitetnije strateške i operativne odluke. Takođe smo završili migraciju na Office365 koja omogućava efikasniju komunikaciju i saradnju svim zaposlenima, bilo kad i bilo gde. Radimo i na jednom izuzetno zanimljivom i inovativnom IoT projektu koristeći najsavremeniju tehnologiju… To je samo mali deo portfolija iz našeg Digital & Innovations strateškog stuba, a ostavićemo i neke novosti za sledeći razgovor.

