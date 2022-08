Generalni direktor kompanije Cameo postao je žrtva najnovije NFT pljačke Bored Ape

NFT (to jest nezamenljivi tokeni) krađe nisu neuobičajene, ali su i dalje pomalo zapanjujuće – bizarna kombinacija visokog rizika i ogromnih finansijskih gubitaka. Najnovija meta visokog profila je Steven Galanis, izvršni direktor video platforme za poznate ličnosti Cameo. Galanis je tokom prošlog vikenda prijavio da mu je hakovan Apple ID, i kao rezultat toga, izgubio je niz NFT-ova. Najvažnije, to je uključivalo majmuna Bored Ape Yacht Club kojeg je kupio za skoro 320.000 dolara u januaru.

Galanis je tvitovao o krađi Ape #9012 u subotu, nakon što je bot prijavio da se NFT ponovo prodaje. Galanis je prvobitno kupio majmuna za 100 Ethereuma (oko 319.500 dolara u trenutku kupovine) i navodni lopov ga je dao novom vlasniku za 77 Ethereuma, koji sada vredi oko 130.000 dolara. Galanis je tvitovao da je takođe izgubio nekoliko drugih kripto sredstava, uključujući BAIC-ove druge tokene i oko 9.000 ApeCoin tokena kriptovalute, trenutno vrednih oko 66.000 dolara. U trenutku pisanja ovog teksta, OpenSea je zamrznuo dotičnog majmuna, sprečavajući novog vlasnika, pod imenom MonroeSaintJames, da ga proda preko platforme.

WTF?!? This got hacked https://t.co/rkJhYM8BlH — Steven Galanis (@Mr312) August 7, 2022

Tačna mehanika hakovanja nije jasna iz Galanisovih tvitova. Neki korisnici Twitter-a sugerisali su da je zadržao kopiju svoje osnovne fraze (u suštini bezbednosni ključ koji se može koristiti za pristup kripto novčaniku) u usluzi koja koristi iCloud rezervne kopije, dajući hakeru pristup nakon što je njegov nalog kompromitovan. Galanis nije odmah odgovorio na Twitter direktnu poruku tražeći potvrdu od The Vergea.

Ali mnogi drugi vlasnici NFT-a su hakovani, ponekad za izuzetne sume. Glumcu Seth Greenu je majmun (koji je takođe bio zvezda predstojeće TV serije iz Green-a) hakovan iz njegovog kripto novčanika, a zatim ga je vratio za oko 300.000 dolara. Još više, haker je ukrao više od milion dolara u tokenima kompromitujući zvanični BAIC Instagram nalog i phishing vlasnike NFT-a. Teoretski je lako ući u trag ovim transakcijama, ali je u suštini nemoguće poništiti ih bez dogovora o transferu sa novim vlasnikom kao što je to učinio Green. Do sada, Galanis to nije učinio – ali ako želi majmuna nazad, možda neće imati drugog izbora.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet