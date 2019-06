Gizmodrom: Priprema za leto – Gadget Edition

Bliži se sezona odmora i letnjih putovanja. Posle dugih, mračnih noći i niskih temperatura, vreme je da prostremo peškire na plaži ili krenemo u istraživanje. Od festivala i kampovanja do sunčanja na moru, ima toliko toga da se obiđe i poseti. Bez obzira na to kuda vas avanturistički duh vodi ovog leta, postoji gadžet koji može da pomogne…

Bite Helper kad insekt ujede

Toplije vreme sa sobom donosi i neke nelagode u vidu komaraca i ujeda insekata. Da biste brzo i bezbolno redukovali već učinjenu štetu, tu je Bite Helper – rešenje protiv svraba od ujeda insekata. Bite Helper ima termopulsirajući vrh na kraju, koji postavite direktno preko ujeda i uključite ga. Thermo‑Pulse tehnologija primenjuje koncentrovanu toplotu i vibracije pa pomaže da se poboljša protok krvi i cirkulacija. Kao rezultat, Bite Helper smiruje područje i neutrališe svrab.

Za samo nekoliko sekundi, Bite Helper oslobađa svraba tako da možete da se vratite uživanju na otvorenom. Ovaj uređaj je kompaktan i lak za korišćenje svuda. Ugrađena baterija omogućava vam da je koristite iznova onoliko koliko vama i vašoj porodici treba. Bite Helper nije toksičan i dovoljno je blag za decu stariju od četiri godine, a košta 39,95 dolara.

Skyroam Solis Global Wifi Hotspot

Niko nema vremena za muke sa Wi‑Fi‑jem ili velike račune za upotrebu mobilnih telefona na odmoru, zato se oni koji stalno putuju staraju da u svojoj torbi imaju uređaj kao što je Skyroam mobilni hotspot. Skyroam vam omogućava da ostanete povezani na pet uređaja u više od 130 zemalja s njihovim pay‑as‑you‑go neograničenim Wi‑Fi paketima koji počinju od samo osam evra dnevno. Na taj način putujete svetom s brzim globalnim 4G LTE hotspot‑om koji ima ugrađen powerbank od 6000 mAh za napajanje. S obzirom na to da baterija ovog hotspot‑a traje više od 16 sati, sigurno ćete moći da budete online ceo dan.

Jedinstvena virtuelna SIM kartica Skyroam‑a automatski vas povezuje s najboljim brzinama na top‑destinacijama u Evropi, Americi, Aziji, Africi i Australiji. Hotspot podržava enkriptovanu konekciju za pet uređaja, tako da možete da držite pametni telefon, tablet, laptop i čitač istovremeno povezane na mrežu. Uređaj košta 149 evra, ali na zvaničnom sajtu postoji i opcija iznajmljivanja, za 7,95 evra dnevno.

DJI Osmo pametna kamera

DJI Osmo je savršena kamera za beleženje letnjih avantura, sa snimanjem 4K video‑zapisa u 60 fps i fotografijama rezolucije 12 Mp. Kamera se priključuje na stabilizacioni stalak (gimbal). DJI Osmo Pocket Compact je manja verzija originalnog modela Osmo. Osmo Pocket je ručni uređaj sa ugrađenim tro‑osnim stalkom za impresivnu stabilizaciju slike. S nešto više od četiri inča u dužini, Osmo Pocket je kompletan sa malim, ali praktičnim ekranom osetljivim na dodir i dizajnom koji mu omogućava rad s jednom rukom. Još impresivnija od stabilizacije slike jeste činjenica da Osmo Pocket ima isti senzor kamere koji se nalazi u DJI‑jevim najtraženijim dronovima, uključujući Mavic Pro, Mavic Air i Mavic 2 Zoom.

Poput tih bespilotnih letelica, Osmo Pocket snima 4K video na 60 fps kao i 12 Mp fotografije. Pametna kamera ima univerzalni port za priključivanje smartfona za dodatnu kontrolu. Imajte na umu da se telefoni sa Micro USB portom ne mogu spojiti na Osmo Pocket preko univerzalnog porta. Cena je 349 dolara.

Sacuba Self‑Clean naočare za sunce

Naočare za sunce su neizostavan detalj bez kog ne možemo na odmoru, a i tokom ostatka letnje sezone. Na moru ili bazenu stakla se brže prljaju, dok plivate voda prska i na stakla, a nije baš tako jednostavno brisati ih svaki čas u toj situaciji. Stakla mogu da se zamrljaju i od znoja, ulja za kožu ili kreme za sunčanje. Iako je upotreba krpice za čišćenje efikasna, to je zaista nezgodno u aktivnostima na otvorenom. Isto tako, brisanje naočara majicom može izgrebati stakla.

Naočare koje će vaš lišiti tih muka i same se pobrinuti da u svakom trenutku kristalno jasno vidite ispred sebe zovu se Sacuba Self‑Clean. Uz ugrađen sistem brisača stakala, samo treba da gurnete staklo kroz vrh okvira, a zatim natrag, i stakla su čista. Sacuba naočare za sunce na vrhu okvira imaju inovativni sistem za čišćenje s mikrofiberom koji oblaže vrh naočara i stakala. Kada gurnete stakla nadole, materijal od mikrofibera zadržava prljavštinu, vodu i druge tečnosti. Kada vratite stakla nazad na svoje mesto, možete da uživate u potpuno jasnom pogledu. Sacuba naočare za sunce mogu čak da uhvate i ulje i masnoće bez ostavljanja mrlja za sobom. Sa staklima koje možete da menjate, ove naočare su zgodne za svaku aktivnost. Cena iznose 79 dolara.

Ohnana festivalski šator koji rashlađuje

Mnoštvo festivala se održava leti, pa ako ste od onih koji planiraju svoj boravak na Petrovaradinskoj tvrđavi ili nekom sličnom mestu, možda bi vam dobro došao ovaj gadžet. Noći, a pogotovo dani mogu da budu vrlo topli, pa bi vam Ohnana festivalski šator koji hladi bio od koristi. Dizajniran je specijalno za posetioce festivala koji odlaze na spavanje tek kada se planirani muzički program završi, to jest kad Sunce izlazi, i potrebno im je mesto gde će moći da se odmore za narednu noć. Ohnana šator koristi specijalni materijal za odbijanje sunčeve toplote i održava hladovinu u šatoru.

Proizvođač tvrdi da u njemu bude čak 14 stepeni hladnije nego kod tradicionalnih šatora. Ne morate se brinuti da će vas vrućina probuditi iz sna i da nećete moći da zaspite od toplote. Tajna ovog revolucionarnog šatora je upotreba reflektujućeg aluminijumskog premaza, koji omogućava Ohnani da reflektuje infracrveno zračenje Sunca. Pored toga, šator ima opciono ugrađeni ventilator za povećanje protoka vazduha. Zahvaljujući originalnom dizajnu, lako ga možete postaviti za samo pet minuta. Cena je 184 dolara.

Sunscreenr UV kamera

Sunscreenr je specijalna UV kamera koja prikazuje koliko ste se zaštitili od sunca, to jest da li ste pravilno naneli kremu za sunčanje. To je vodootporan, izdržljiv, lagan i prenosiv uređaj koji je prilično jednostavan za upotrebu. Ideja je bila da se osmisli projekat koji će vam pomoći da zaštitite sebe i svoju decu od štetnih sunčevih zraka. Samo u SAD ima milion obolelih od raka kože godišnje, ali krema za sunčanje može znatno da smanji šanse za dobijanje kancera. Nažalost, većina ljudi koristi samo 25 odsto do 50 odsto kreme za sunčanje. Tu stupa na scenu Sunscreenr.

Ova kamera će pokazati gde je vaša koža pokrivena kremom za sunčanje a gde nije jer detektuje nezaštićenu kožu. Zaštićeni delovi izgledaće tamnije, dok će nezaštićeni biti svetli. Označiće gde ste propustili da nanesete kremu za sunčanje i odakle se ona skinula s kože ili je prošlo dejstvo čak i nakon znojenja, plivanja ili brisanja peškirom.

Sunscreenr je zasnovan na posebnom filteru koji uklanja svu svetlost osim dela spektra koji krema za sunčanje upija, potpuno prilagođenog objektiva izrađenog od specijalnih materijala i pažljivo odabranog senzora koji zapravo može da reaguje na UV svetlo. Taj hardver je kombinovan sa algoritmima za obradu slike kako bismo mogli -na Android telefonima da vidimo sliku koja pokazuje gde se nalazi krema za sunčanje na koži. Tvorci ovog gadžeta rade i na podršci za iPhone uređaje. U svakom slučaju, ovo je zgodan gadžet koji bi trebalo da ima svako, a pogotovo osobe svetle puti. Cena je 79 dolara.

