Gizmodrom: Prolećni gadžeti

Najinteresantniji tehnološki uređaji privlače nas čak i kad nam nisu potrebni, uostalom nema ničeg lošeg u tome da se s vremena na vreme počastimo, a ti uređaji će svakako biti korisni i olakšaće nam život. Izabrali smo nekoliko zanimljivih tech spravica za ovogodišnju prolećnu sezonu…

UE Megaboom 3 bluetooth zvučnik

Ukoliko tražite dobar bluetooth zvučnik, UE Megaboom 3 je dobar izbor jer ga odlikuje veoma glasan i čist zvuk od 360° s dubokim jakim basovima koje možete osetiti. Sve je pažljivo uravnoteženo tako da možete čuti svaku notu, a maksimalni nivo zvuka je 90 dB. Dodirom na jedno dugme možete da reprodukujete, pauzirate ili preskočite numeru na zvučniku. Takođe, postoji mogućnost kontrole bilo koje streaming muzike, programiranje i kretanje kroz prilagođenu listu pesama koja se kreira u jednom koraku za Apple Music ili Deezer Premium+. Nema potrebe da posežete za telefonom uopšte. Jedina mana je što se Megaboom 3 puni bežično pomoću stanice za punjenje koja se prodaje odvojeno.

Ovaj bežični bluetooth zvučnik je vodootporan i ukoliko se pokvasi, nastavlja da radi potpuno normalno, o čemu svedoči IP67 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, a može se potpuno potopiti u vodu do 30 minuta. Sve to sa impresivnim trajanjem baterije od 20 sati i sposobnošću stereo uparivanja i povezivanja sa ostalim UE zvučnicima. Koristeći najnoviju ćelijsku tehnologiju, moći ćete da slušate muziku skoro ceo dan s jednim punjenjem. Megaboom 3 možete pronaći na Amazon-u po ceni od 135 dolara.

Philips Sonicare Smart 9500 električna četkica za zube

Ukoliko cena nije presudan faktor u odlučivanju, onda je ova električna četkica za zube dobar izbor. S pet režima čišćenja (Clean, White plus, Deep Clean plus, Gum Health i Tongue Care plus), četiri zamenjive glave četkice i tri postavke intenziteta, Philips Sonicare Smart 9500 je izuzetno prilagodljiva. Ovaj model električne četkice za zube ima ugrađena tri pametna senzora koji prate lokaciju, pritisak i kretanje. Za povratne informacije u realnom vremenu i izveštaje o stanju zuba i napretku možete da se povežete na prateću besplatnu aplikaciju Philips Sonicare kako biste poboljšali svoju tehniku.

Osim vrhunskog čišćenja, trajanje baterije od 14 dana je veoma zgodno i korisno, a četkica se puni u elegantnoj staklenoj čaši za punjenje. Uređaj dolazi i s luksuznom putnom futrolom koja omogućava USB punjenje kada niste kod kuće. Možete je pronaći na Amazon-u za oko 250 dolara.

Fitbit Charge 4 fitnes treker

Ukoliko nemate fitnes treker, Fitbit Charge 4 je dobro mesto za početak. Sa ugrađenim GPS-om, dobrim praćenjem aktivnosti i sna, kao i novim funkcijama otkucaja srca, predstavlja svestrani fitnes gadžet koji nudi dosta uz jednostavnu, udobnu traku za svakodnevno nošenje. Uz pomoć ugrađenog GPS-a na ekranu gadžeta možete da pratite svoj tempo i udaljenost tokom trčanja na otvorenom, vožnje, pešačenja i još mnogo toga, a daje i mapu intenziteta treninga u aplikaciji koja prikazuje promene pulsa na vašoj ruti. Puls može da se prati tokom 24 sata dnevno, kako biste mogli da uporedite kakav je u stanju mirovanja i kako biste bolje izmerili sagorevanje kalorija. Sinhronizacija s mobilnim uređajima zahteva bluetooth LE i Internet vezu, a sinhronizuje se s Mac OS X 12.2 i novijim verzijama, iPhone-om 5S i novijim verzijama, iPad-om pete generacije i novijim, kao i Android-om 7.0 i novijim.

Poseduje mogućnost reprodukcije omiljenih pesama i plejlista pomoću kontrola aplikacije Spotify na zglobu. Takođe, možete da primate pozive, obaveštenja SMS-om i notifikacije sa aplikacija iz telefona. Treninzi mogu da se prate u realnom vremenu pomoću više od 20 načina vežbanja zasnovanih na ciljevima. Takođe je vodootporan na 50 metara, tako da možete pratiti plivanje, tuširati se i još mnogo toga. Rezultatima praćenja faza spavanja može da se pristupi u odgovarajućoj aplikaciji. Baterija traje do sedam dana i do pet sati kada se koristi ugrađeni GPS (razlikuje se u zavisnosti od upotrebe i drugih faktora). Gadžet možete pronaći na Amazon-u za oko 140 dolara.

iRobot Roomba i7+ robot usisivač

Od robotskog usisivača ne možete tražiti mnogo više od onoga što nudi iRobot Roomba i7+. Ovaj model robota usisivača se sam prazni, što je vrhunac pogodnosti, dok pametno mapiranje i upravljanje glasom čine upotrebu Roombe apsolutnim savršenstvom. Clean base Automatic Dirt Disposal omogućava i7+ modelu da se isprazni nakon 60 dana. Ono što će se posebno dopasti svim alergičnim osobama jesu AllergenLock vreće koje hvataju 99 odsto polena, a poseduje i premijum sistem za čišćenje u tri stepena. Pomoću vSLAM navigacije i7+ uči raspored vašeg doma i gradi lične pametne mape, omogućavajući mu stručno čišćenje i kretanje u urednim, efikasnim redovima. Kada se baterija isprazni, puni se i nastavlja čišćenje.

Sa Keep Out Zones, vaš robot zna da izbegava osetljiva područja, poput činija za kućne ljubimce ili mesta za igru. Jednostavan zahtev vašem glasovnom asistentu ili putem aplikacije omogućava i7+ da vam očisti nered, a pošto uči gde i kada obično čistite, predlaže personalizovane rasporede čišćenja. Zbog jedinstvene gumene četke ne zapetljava se u dlake kućnih ljubimaca, što ga čini idealnim za domove s kućnim ljubimcima. Četke se prilagođavaju i savijaju kako bi ostale u stalnom kontaktu s tepisima i tvrdim podovima, dok filter visoke efikasnosti usisava 99 odsto alergena koje najčešće izazivaju psi i mačke. Ovaj robousisivač možete pronaći na Amazon-u za oko 800 dolara.

Bowers & Wilkins PX7 bluetooth bežične slušalice

Ako tražite dobre slušalice koje aktivno uklanjaju buku, trebalo bi da razmislite o ovom modelu. Poništavaju buku i to rade prilagodljivo jer automatski reaguju na vaše okruženje i sprečavaju mešanje zvukova iz spoljnog sveta. Za 30 sati, koliko im traje baterija s jednim punjenjem, možete mnogo toga učiniti, na primer, mogli biste leteti iz Kalifornije do Londona i natrag ili videti svaku scenu na filmskom festivalu dva puta. Što znači da bez prekida s jednim punjenjem baterije možete biti sigurni da ćete završiti naporan radni dan, a ako ni to nije dovoljno, 15-minutno brzo punjenje pruža vam još šest sati.

PX7 se povinuje svakom vašem pokretu pa tako kada podignete slušalicu sa uveta da biste čuli šta se dešava oko vas i muzika automatski prestaje, a kada je vratite, muzika se nastavlja. Inspirisani trkačkim automobilima, drške od ugljeničnih vlakana Px7 oponašaju snagu i okretnost najbržih vozila na svetu i kanališu čist zvuk do vas, plus su zaštićene od svakodnevnog habanja. Možete ih pronaći na Amazon-ovom sajtu za oko 350 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet