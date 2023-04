GM je sada drugi po veličini proizvođač EV u SAD

Kompanija je prestigla Ford, ali i dalje mnogo zaostaje za Teslom.

Tesla je još uvek prva

General Motors je upravo stao ispred Forda i postao drugi vodeći prodavac potpuno električnih vozila u zemlji. Prema izveštajima, Ford je prodao nešto manje od 11.000 EV-a tokom prvog kvartala ove godine, dok je GM prodao dvostruko više, skoro 21.000 jedinica.

Loši rezultati Forda u poslednjih nekoliko meseci postavili su ga na peto mesto u ukupnoj prodaji električnih vozila u SAD. Hyundai i Volkswagen sada zauzimaju treće i četvrto mesto. Šta se dešava sa Ford-om? Kompanija je imala značajne zastoje u proizvodnji u dve severnoameričke fabrike. To je navelo kompaniju da se bori za rekonstrukciju već postojeće fabrike u Meksiku.

Pored toga, električni pickup Ford F-150 Lighting doživeo je mali opoziv kada su se neke baterije u skladištima zapalile. To je primoralo kompaniju da izgubi pet nedelja proizvodnje. Ford planira da koristi novu tehnologiju baterija kako bi povećao proizvodnju električnih vozila na 600.000 vozila godišnje. Međutim, te nedavne brojke o prodaji ilustruju koliko daleko mora da ide da bi ispunio taj pokazatelj.

GM obećava proizvodnju 100.000 jedinica do kraja godine

Iako treba čestitati GM-u, vredi napomenuti da čak i on treba još da sustiže tržišnog lidera – Teslu. Međutim, nije ni blizu. Tesla ne deli regionalne izveštaje o prodaji, ali prema izveštajima Motor Intelligence-a kompanija je prodala 161.630 EV u Sjedinjenim Državama tokom prvog kvartala. To je oko osam puta više od broja koji GM trenutno objavljuje. Prema Teslinim navodima, na putu je da proizvede 20 miliona električnih vozila godišnje do 2030. godine, iako mnogi stručnjaci kažu da će stvarni broj verovatno pasti mnogo niže od toga.

Dok Tesla prednjači u SAD-u u prodaji, na globalnom nivou nije tako. Kineski proizvođač BID prodaje 20 odsto svetskih električnih vozila, a Tesla 12,6 odsto. Što se tiče GM-a, kompanija obećava da će proizvesti 50.000 EV do sredine godine i još 100.000 jedinica do kraja godine. Jedna zanimljiva činjenica je da je većina GM-ove prodaje ove godine bila iz njegove jeftine Chevrolet Bolt linije, čija je cena ispod 30.000 dolara. Najniža cena što se tiče Tesle je Model 3 je i iznosi 43.000 dolara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet