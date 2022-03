Google Classroom će omogućiti učiteljima bolji uvid u progres učenika

Google će u Classroom-u predstaviti predstojeću funkciju „setova za vežbanje“ koja omogućava nastavnicima da mere napredak kroz automatski ocenjene zadatke. Učenici mogu da vide povratne informacije o svojim odgovorima u realnom vremenu i mogu da traže savete putem objašnjenja i video zapisa.

Nova Google Classroom funkcija olakšava posao nastavnicima

Google trenutno testira komplete za vežbanje u Google Classroom-u u pojedinim školama i planira beta izdanje u narednim mesecima. Kompleti će biti dostupni kako nastavnicima koji koriste Teaching and Learning Upgrade, tako i školama koje koriste Google Workspace for Education Plus.

Funkcija vežbanja u Classroom-u neće uvek biti korisna. Uostalom, ne može se svaka vežba uklopiti u web obrazac. Međutim, kada je to relevantno, to bi moglo pomoći nastavnicima da posvete više pažnje pojedinačnim učenicima. Deca će na taj način biti dobro pripremljena za testove, dok nastavnici mogu da usavrše svoje kurseve.

Izvor: Engadget

