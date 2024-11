Google je ranije ove nedelje objavio prvi pregled za programere Android 16, a pronicljivi posmatrači već otkrivaju zanimljive sitnice, uključujući i onu koja nagoveštava mnogo korisniju budućnost za Google-ovog AI asistenta. U Android Authority, Mishaal Rahman piše o misterioznom novom API-ju u Android-u 16 koji se zove „funkcije aplikacije“, koji izgleda daje Gemini Assistant-u agentske sposobnosti da preduzme akciju u aplikacijama. Zvuči užasno slično nadograđenim „namerama aplikacije“ koje Apple podržava u iOS-u 18, i upravo je to vrsta stvari koja bi pomoćnike veštačke inteligencije mogla učiniti mnogo korisnijima nego što su u svom trenutnom stanju.

Stranica na Google-ovom sajtu za programere opisuje funkciju aplikacije kao „specifičan deo funkcionalnosti koji aplikacija nudi sistemu. Ove funkcionalnosti se mogu integrisati u različite sistemske karakteristike.” Stvarno razjašnjava stvari. Ali Rahman ukazuje na konkretan primer zakopan u dokumentaciji koji baca malo više svetla. Detaljno opisuje kako programer aplikacije može da koristi funkcije aplikacije da izloži određene radnje sistemu – u ovom slučaju, naručivanje hrane. Sa ovom funkcijom dostupnom Gemini, možda ćete moći da naručite tajlandski restoran u vašem komšiluku bez potrebe da otvarate aplikaciju DoorDash. Nekako uredno.

Apple radi na sličnom pristupu pametnijem pomoćniku. Jedno od njegovih obećanja za pametniji Siri koje ćemo navodno dobiti u iOS-u 18 je da će moći da preduzme akciju u aplikacijama za vas. Ažuriranjem okvira namera aplikacije, Apple je stvorio način da programeri izlože funkcije tipa „naruči hranu“ Siri. Međutim, prema glasinama, verovatno nećemo videti to ažuriranje do proleća 2025.

„Raditi stvari za vas“ bilo je na neki način obećanje pametnih asistenata od početka, ali to nije počelo da se ostvaruje sve do nedavno. Gemini može da pristupe informacijama u određenim aplikacijama uz vašu dozvolu, ali trenutno su uglavnom ograničene na pretragu stvari kao što su Gmail i Google mape. Sirijino najveće ažuriranje u iOS-u 18 do sada je dodalo proširenje za ChatGPT tako da možete da postavljate komplikovanija pitanja, ali još uvek ne uspeva da „preduzme akciju“. Sada se čini da obe platforme postavljaju temelje za bolje asistente – a 2025. bi mogla biti veoma interesantna godina za AI na pametnim telefonima.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet