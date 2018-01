Google i Huawei šalju SMS u prošlost

SMS poruke su zauvek promenile način na koji komuniciramo, ali više ne ispunjavaju potrebe modernih korisnika, te im nedostaju funkcije na koje su ovi navikli zahvaljujući aplikacijama koje konstantno evoluiraju u okviru pametnih telefona. Upravo zbog toga su Google i Huawei sklopili partnerstvo koje za cilj ima da ubrza prihvatanje RCS (Rich Communication Services) poruka, koje bi trebalo da zamene dosadašnji SMS/MMS standard.

RCS, poznat i kao Advanced Communications, Joyn i Message+, je protokol koji predviđa znatno napredniju platformu od aktuelne, a nastao je saradnjom više kompanija 2007. godine, da bi ga godinu dana kasnije usvojila organizacija GSMA. Prema setu specifikacija za RCS, koji je GSMA objavila 2016. godine, korisnici će moći da dele svoje lokacije sa drugim korisnicima, šalju fotografije, te audio i video snimke visoke rezolucije. RCS će podržavati i internet video pozive i audio poruke, kao i privatne razgovore, budući da će poruke biti enkriptovane. Do 2017. RCS je prihvatilo i pokrenulo tek 49 telekomunikacionih kompanija, a od evropskih to su Deutsche Telekom i Vodafone. Proizvođači opreme i uređaja su nešto brži u prihvatanju nove tehnologije: do sada su se na podršku novoj platformi obavezali Alcatel, Asus, HMD Global, HTC, LG, Lenovo, Samsung, Sony, i ZTE, a što se proizvođača softvera tiče, među velikim kompanijama pozivu su se za sada odazvali samo Google i Microsoft.

Google RCS vidi kao otvorenu platformu koja će u budućnosti zameniti zatvorene sisteme kao što je iMessage, koji funkcioniše samo na Apple-ovim uređajima. Upravo zbog toga je 2015. kupio Jibe, servis za razmenu poruka u okviru kojeg je razvio softver za RCS na operativnom sistemu Android, zasnovan na Unversal Profile-u. Nedugo zatim, pokrenut je i Jibe Hub, platforma u cloud-u koja povezuje mobilne mreže sa ključnom globalnom infrastrukturom za RCS. Google-u se sada priključuje i Huawei, budući da će ponuditi Jibe kao integralni deo svoje IMS (IP multimedia subsystem) mreže za partnerske provajdere, te će razmenjivanje poruka uskoro poprimiti novi i funkcionalniji format.

Izvor: Phone Arena

