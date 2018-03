Google pojednostavio plaćanje online vesti

Google je u svoj već široki spektar usluga integrisao još jednu, koja bi trebalo da bude korisna kako samim posetiocima veb stranica tako i njihovim izdavačima. U saradnji sa nekoliko novinskih kuća, Google je pokrenuo uslugu Subscribe with Google, koja omogućava lako plaćanje premijum pretplate za sadržaje koje izdavači postavljaju.

Sve što čitaoci treba da učine kada žele da se pretplate na neki portal jeste da kliknu na ikonicu Subscribe – a Google će spojiti korisnički račun s odabranom pretplatom, aktivirati je, te naplatiti uz pomoć dostupnih podataka o kreditnoj kartici korisnika. Veliki broj ljudi je već svoje kartice povezalo sa Google nalogom zbog kupovine Android aplikacija, pa se taj jednostavni način plaćanja sada samo preslikava i na razne online pretplate. Jednom prijavljen na svoj račun, bilo na mobilnom uređaju ili računaru, korisnik će, gde god se nalazio, uvek imati pristup svojim plaćenim sadržajima, a oni će mu se neprimetno integrisati i u rezultate pretraživanja.

Trenutno je opcija Subscribe with Google dostupna za 20-ak online izdanja, a iz Google-a pozivaju i sve ostale izdavače da im se pridruže na novoj platformi. Kada se pretplatite na bilo koju od ovih publikacija, videćete da Google radi malo drugačije. Pošto Google vidi pretplate kao znak poverenja, istaknuće članke iz tog izvora kada su relevantni za vaše uslove pretrage. Google je brzo rekao da ovim istaknutim rezultatima neće promeniti “rangiranje pretraživanja za ostatak stranice”, ali to i dalje znači da će vaši omiljeni provajderi vesti dobiti više veb prometa nego što bi inače imali. Vi dobijate vesti, a vaše željene publikacije dobijaju više novca – sve to zvuči odlično u teoriji, ali će biti potrebno još neko vreme pre nego što ova Google-ova usluga postane široko rasprostranjena.

Izvor: Engadget

