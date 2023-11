Google testira beleške u pretrazi za bolje rezultate

Google eksperimentiše sa funkcijom koja bi omogućila ljudima da dodaju svoje beleške u rezultate pretrage kako bi ih svako mogao videti. U teoriji, ovo bi rezultate učinilo korisnijim, pružajući malo ljudske perspektive – poput povratnih informacija o linkovima za recepte ili savetima u vezi sa upitima o putovanjima – kako bi ljudi mogli bolje da pronađu informacije koje su im relevantne. Beleške su sada dostupne kao opcija za omogućavanje u Google Search Labs.

Sve još uvek u testnoj fazi

Search Labs je mesto gde Google testira nove funkcije koje mogu, ali ne moraju na kraju da dođu do njegovog vodećeg pretraživača. Za one koji su registrovani i koji su se opredelili za eksperiment Notes, dugme Beleške će se pojaviti u Search and Discover, a dodirom koje će izvući sve uvide koje su drugi ljudi podelili o datom članku. Takođe možete dodati svoje i ukrasiti ga nalepnicama, fotografijama i, u nastavku (samo za korisnike u SAD), slikama generisanim veštačkom inteligencijom.

Dok beleške iz zajednice zvuče pomalo kao recept za katastrofu u doba neograničenih dezinformacija i trolovanja, posebno uz uključivanje AI slika, Google kaže da će koristiti „kombinaciju algoritamske zaštite i ljudske moderacije kako bi se osiguralo da beleške budu kao bezbedno, korisno i relevantno koliko god je to moguće, kao i za zaštitu od štetnog ili uvredljivog sadržaja.” Kompanija takođe istražuje načine da dozvoli vlasnicima sajtova da dodaju beleške na svoje stranice.

To je još uvek samo test, a korisnici će imati priliku da pošalju povratne informacije na osnovu svojih iskustava sa Notes-om. Eksperimentalna funkcija je počela da se primenjuje za Search Labs na Android-u i iOS-u u SAD i Indiji.

