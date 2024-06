HarmonyOS NEXT neće podržavati Android aplikacije

Huawei je najavio planove za svoju novu platformu, HarmonyOS NEXT, iz koje će biti uklonjena podrška za Android aplikacije. Kompanija je na sopstveni HarmonyOS prešla nakon američkih sankcija 2020. godine. Ova platforma je napravljena za mobilne telefone, tablete, pametne satove, pa čak i televizore. U početku, HarmonyOS je bio neka vrsta prilagođene verzije Android-a, bez njegovih ključnih funkcionalnosti (podrške za Google proizvode). Uskoro će ova platforma doživeti najveću transformaciju od svog postanka, u formi HarmonyOS NEXT verzije.

HarmonyOS NEXT će izgledati slično kao i do sada, a promene će se desiti „ispod haube“. Najveća promena biće to da novi OS uopšte neće podržavati Android aplikacije. Huawei se već neko vreme sprema na taj potez. Još od 2023. godine developeri su podsticani da kreiraju aplikacije za HarmonyOS NEXT, odnosno da portuju postojeće aplikacije u novi app format, koji će ih učiniti kompatibilnim sa novom platformom.

Kompanija navodi da je glavni razlog ovakve drastične odluke što će se HarmonyOS NEXT zasnivati na potpuno nezavisnoj arhitekturi. Kao rezultat toga, tvrde da će se performanse u radu aplikacija poboljšati za 30 procenata, dok će potrošnja energije biti smanjena za oko 20 procenata. Takođe, nova platforma će doneti „Harmony Intelligence“, AI funkcionalnost koja će omogućavati kreiranje slika, zvuka, mogućnost glasovnog opisivanja slike (za slepe i slabovide korisnike), kao i opciju integrisanja pojedinih AI funkcija u aplikacije drugih proizvođača.

Za sada je HarmonyOS Next dostupan tek nekolicini beta testera u Kini, a nezvanično se pominje da bi mogao da bude predstavljen u poslednjem kvartalu ove godine.

Izvor: 9to5Google

Podelite s prijateljima

Tweet