Huawei Freebuds 6i: U dobrom ritmu

Kao i proteklih godina, Huawei krajem leta i početkom jeseni na tržište donosi Freebuds Xi seriju slušalica. Ovogodišnji Freebuds 6i obećava još bolji zvuk, ali i napredno poništavanje buke, duže trajanje baterije, podršku za HiRes audio i još mnogo toga.

Nove slušalice deluju identično prethodnoj generaciji, ali je to samo površinski utisak koji lako može da zavara. Ispod haube su implementirana značajna unapređenja i modifikacije. No, spolja Freebuds 6i deluju kao klasične bubice u ovom cenovnom razredu. Karakteriše ih klasičan in-ear oblik sa delom koji viri iz ušiju, na kome možete izdavati osnovne komande, koje pak možete da prilagodite putem softvera.

Kada smo kod softvera, Huawei se i dalje oslanja na svoj AI Life. Međutim, zbog dobro poznate „ljubavi“ i relacija u trouglu Huawei, američki režim i Google, AI Life nećete u optimalnoj verziji pronaći na Google Play Store-u, već ga morate potražiti na AppGallery prodavnici aplikacija. Ništa strašno, ali čisto da se ne zbunite. Direktno na poleđini kutije ćete pronaći QR kod koji će vas odvesti na Huawei AI Life, odakle možete precizno i sistematski da podesite razne aspekte rada slušalica.

Utabanim stazama

No, čak i ukoliko to ne uradite, podrazumevane funkcije su dobro raspoređene i dostupne. Konekcija se odvija putem standardne Bluetooth 5.3 veze, koja je unapređena spram prethodnika i koja omogućava multipoint vezu, odnosno simultanu povezanost na dva uređaja. Ovo funkcioniše odlično i u praksi se prebacivanje između uređaja obavlja lako i bez trzavica.

Baterija je dobila uvećani kapacitet – makar kada govorimo o kutiji (510 mAh). Kapacitet u samim bubicama je ostao identičan (55 mAh). Huawei tvrdi da će baterija trajati oko 8 sati kada je slušanje muzike u pitanju, odnosno 5 sati sa uključenim potiskivanjem buke. Manje-više, ovo je tačno, možda možete odbiti oko pola sata. Sa svim punjenjima iz kutije, Huawei obećava 35 sati reprodukcije muzike, odnosno 18 sati rada sa uključenim potiskivanjem buke. Pa sad, ako odbijete u četiri punjenja po nekih pola sata, sami izračunajte koliko bi to bilo. U praksi, više je nego dovoljno dugo, i po pitanju baterije sve je kako treba.

Dobar zvuk, dobra izolacija

Same bubice imaju quad-magnet dinamičke drajvere od 11 mm, za koje se tvrdi da su 50% snažniji od prethodnika i isporučuju „udarni bas“. Istini za volju, bas nikada nije bio jača strana Freebuds bubica, i ne možemo reći da je ovde naročito izražen, bez obzira na obećanja. No, sama dinamika zvuka je prilično dobra. Visoki, a posebno srednji tonovi su dobro nijansirani i premda ljubitelji nekakvih navodno muzičkih pravaca poput repa i R&B-a verovatno neće biti najzadovoljniji, ljubitelji prave muzike će i te kako moći da uživaju u nijansama tonova gitare ili pak melodičnim demonstracijama virtuoznosti na širem spektru instrumenata. Što je veoma pozitivno u ovom cenovnom razredu.

Slušalice koriste sistem potiskivanja buke koji Huawei naziva Dynamic ANC 3.0, sa proširenom filtracionom komorom i sistemom sa tri mikrofona koji sarađuju na eliminisanju pozadinske buke. Već je standard da imamo tri režima potiskivanja buke na većini TWS bubica, pa je tako i ovde: Noise canceling, Off i Awareness, koji propušta deo spektra do korisnika kako bi bio svesniji šta se dešava u neposrednom okruženju, i sam nudi režime Voice Mode on i Voice Mode off, u sklopu čega efektivno propuštate samo glasove, dok se sva ostala buka potiskuje. Odlična opcija, često rezervisana samo za najskuplje bubice.

Šta još reći? Verovatno je bitno istaći IP54 zaštitu. Imajte u vidu da se ona odnosi na same bubice, ne i na kutiju. Stoga možete sasvim mirno da koristite bubice i po kiši ili u uslovima intenzivnog znojenja. Same slušalice su prilično udobne i u tom pogledu ćete lako pronaći idealne vrhove između nekoliko veličina završetaka koje se nalaze u kutiji. Huawei je obavio odličan posao sa Freebuds 6i bubicama. Iako se ne radi o revoluciji, gomila iterativnih pomaka i konstantno unapređivanje svih aspekata rada bubica, od onih manje bitnih do najbitnijih, su doveli dotle da možemo da kažemo da je reč o standardu u ovoj klasi i etalonu po kome se svi ostali mere. Stoga je ove TWS bubice lako preporučiti.

