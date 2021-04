Review: Huawei Freebuds 4i – Lider svoje klase

Huawei se etablirao na tržištu bežičnih bubica. Nakon iznenađenja u vidu Freebuds 3, zatim korektne ponude u srednjoj kategoriji u vidu Freebuds 3i, došao je pravi šok u pozitivnom smislu u vidu Freebuds Pro slušalica. Sada pred sobom imamo Freebuds 4i, naslednika prošlogodišnjeg 3i modela, koji stiže po još povoljnijoj ceni. Da li opravdava sada već visoka očekivanja?

Dizajn i komfor

Freebuds 4i nastavljaju na tragu Freebuds Pro slušalica, što znači da se inspiracija za dizajn pozajmljuje od Apple Airpods Pro slušalica. To znači da je oblik “ispunjujući”, odnosno da je oblik bubica takav da odlično staje u uho i ispunjava njegovu šupljinu na veoma dobar način. Završetak ulazi u uho, a dobijaju se tri para različitih veličina, tako da je moguće prilagoditi ih praktično svima i na taj način maksimizovati udobnost nošenja. Komfor je izuzetan – slušalice su veoma udobne i mogu se koristiti veoma, veoma dugo.

Softver

Za osnovno korišćenje nije neophodna nikakva dodatna aplikacija, već je dovoljno da uparite slušalice Bluetooth konekcijom kao i bilo koji drugi Bluetooth dodatak. Ipak, da biste koristili Freebuds 4i slušalice u punoj meri, potrebno je da instalirate Huawei AI Life aplikaciju. Ona će vam omogućiti da reprogramirate komande, odnosno da birate režime poništavanja buke, unapređivati firmver redovno i tako dalje.

Mala “kvaka” u tome ima poreklo iz problema sa korišćenjem Google-a, pa vam je potrebna AI Life aplikacija iz Huawei AppGallery prodavnice aplikacija. Na Huawei telefonima to neće biti problem, pošto oni dolaze s tom prodavnicom, ali ako imate Samsung, Xiaomi ili neki treći telefon, trebate da instalirate i AppGallery prodavnicu i AI Life aplikaciju. Kada to obavite, imate na raspolaganju veoma širok spektar podešavanja i razne režime upotrebe slušalica, što toplo preporučujemo.

Specifikacije:

Konekcija: Bluetooth v5.2

Baterija kućišta: 215 mAh

Baterija slušalica: 2 × 55 mAh

Autonomija slušalica 10 sati / 7,5 ANC

Autonomija kućišta 22 sata + brzo punjenje

Težina slušalice: 5,5 grama

Težina kućišta: 36,5 grama

Drajver 10 mm

Detekcija nošenja, automatska reprodukcija

Aktivno poništavanje buke (ANC)

Komanda pritiskom na bubice

Baterija

Slušalice dolaze s prilično izdašnom baterijom. Formalno, u kućištu je baterija od 215 mAh, koja puni slušalice od po 55 mAh. Nema bežičnog punjenja, to je rezervisano za više kategorije, a i realno ne nedostaje. Huawei deklariše 10 sati korišćenja bez i 7,5 sati sa ANC-om, i premda nismo dostigli baš te brojke, i dalje je to veoma respektabilno (oko 8-9 sati, odnosno oko 5 sati sa ANC-om), te nećete imati nikakvih problema sa autonomijom.

Čak i da koristite slušalice po ceo dan (na primer, za kancelarijske pozive koji se neprestano smenjuju), lako će vam poslužiti. Potom ćete ih vratiti u kućište koje ima brzo punjenje, te za pola sata dopunjava slušalice do vrha. Sve pohvale za ovaj aspekat korišćenja slušalica. Idealno za rad od kuće, učestan video conferencing, i sve slične aspekte poslovne primene, posebno pošto su slušalice zaista izuzetno, izuzetno udobne.

Kvalitet zvuka

Ovo vreme u kome slušalice dolaze sa toliko karakateristika nekako kvalitet zvuka baca u zapećak. Dok ispričate sve što treba, sve tehnološke cake, opišete razne scenarije upotrebe, ispada da ono što je nekada bilo najbitnije dođe tek na kraju. Da pođemo od svetlije strane.

Audio pozivi su – odlični! Ukoliko je ovo primaran vid upotrebe slušalica, onda je Freebuds 4i praktično idealan izbor. Bubice imaju dual-mikrofon sistem koji odlično izoluje buku, ali i sjajno hvata glas, tako da sagovornici odlično čuju sve što kažete, čak i u ambijentalno problematičnim uslovima. Prepoznaju odakle dolazi vaš glas, a podržavaju čak i poništavanje huka vetra, tako da za ovu stvar bubice dobijaju najtoplije preporuke. Slušalice podržavaju i kombinovani, odnosno Awareness režim rada, u kome ste svesni buke okruženja, što je takođe veoma korisno u svakodnevnoj praksi, naročito uz već solidnu pasivnu izolaciju zbog oblika bubica.

To nas dovodi do kvaliteta zvuka prilikom audio reprodukcije (ono za šta smo nekada primarno koristili slušalice, zar ne?) Huawei se diči novim 10-mm drajverima od kompozitnih polimera, što u teoriji zaista jeste prilično impozantno za bubice ovih dimenzija. Poređenja radi, Sennheiser Momentum True Wireless 2, etalon u ovoj kategoriji uređaja za ljubitelje kvalitetnog zvuka, koristi 7-mm drajvere.

No, krajnji rezultat nije naročito ubedljiv. Rekli bismo da je sve i dalje u nivou onoga što su nudile Freebuds 3i slušalice – što i nije tako loše, pošto su te bubice koštale 16-17 hiljada dinara prilikom pojavljivanja, dosta više od Freebuds 4i. Bas je prenaglašen, a visoki tonovi nedovoljno razdvojeni od srednjih, te često dolazi do prelivanja. No, ne možemo reći da od istih boljki ne pate bubice iz klase, samo smo se možda ponadali da je i u ovom pogledu Huawei napravio značajan iskorak. Iako nije tako, ostaje dosta ubedljivih razloga da se opredelite za Freebuds 4i jer bežične bubice koje imaju bolji kvalitet zvuka koštaju preko 20 hiljada dinara.

Cena i dostupnost

Na samom kraju, ostaje pitanje cene. Slušalice možete kupiti po specijalnoj ceni do 5. maja na zvaničnom sajtu, odnosno u zvaničnoj Huawei prodavnici. Cena od 9500 dinara, pa čak i ne-akcijska cena od 11000 dinara deluju razumno spram onoga što se dobije i stoga se slušalice mogu preporučiti svima kojima je potreban adekvatan pratilac u svakodnevnoj upotrebi raznih mobilnih uređaja, a koji se pronalaze u ovom opisu. Veoma dobra izolacija buke, lako povezivanje, niz upotrebljivih scenarija u kojima se Freebuds 4i odlično snalaze govore u prilog ovih bubica. Iako nisu bez mana, identične mane su svojstvene i cenovnim rivalima, u istoj ili još izraženijoj meri.

Podelite s prijateljima

Tweet